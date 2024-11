Hàng chục bến thuỷ nội địa, khu neo đậu ở TP.HCM chưa được công bố, cấp phép 06/11/2024 12:23

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT TP, các địa phương, Công an TP.HCM để kiểm tra, xử lý triệt để các vị trí chưa được UBND TP Thủ Đức và các quận huyện công bố hoạt động bến thuỷ nội địa và giải quyết công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến thuỷ nội địa tại TP.HCM.

Theo Sở GTVT, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa TP đã lập danh sách bến thuỷ nội địa hết thời gian hoạt động, vị trí chưa được công bố, cấp phép. Trong đó, TP Thủ Đức có 22 bến thuỷ nội địa, quận 7 có 4 bến, quận 8 có 8 bến, quận 12 có 1 bến, huyện Hóc Môn có 1 bến, Cần Giờ 2 bến, Củ Chi 3 bến, huyện Nhà Bè có 5 bến, huyện Bình Chánh có 23 bến.

Hàng loạt bến thuỷ nội địa, khu neo đậu ở TP.HCM chưa được công bố, cấp phép. Ảnh: ĐÀO TRANG

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT TP đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an TP Thủ Đức để tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố hoạt động theo thẩm quyền.

Đối với các địa phương cần chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM để xử lý triệt để các bến thủy nội địa chưa được công bố hoạt động, các trường hợp vi phạm lấn chiếm bờ sông, kênh rạch trên địa bàn TP.

Các địa phương cũng cần thống nhất bằng văn bản hoặc không thống nhất giải quyết công bố, công bố lại, gia hạn thời gian hoạt động đối với các bến thủy nội địa bằng văn bản.

Sau thời gian trên, UBND TP Thủ Đức và các địa phương không có ý kiến thống nhất gửi Sở GTVT TP và Cảng vụ Đường thủy nội địa TP thì xem như không thống nhất giải quyết công bố, gia hạn thời gian hoạt động các bến thuỷ nội địa.

Sở GTVT TP giao Cảng vụ Đường thủy nội địa TP rà soát, tổng hợp danh sách các bến thủy nội địa có văn bản không thống nhất giải quyết công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động hoặc không nhận được văn bản ý kiến của các địa phương. Từ đó, có văn bản đề xuất Sở GTVT xóa tên bến trong danh bạ bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý trước ngày 30-11.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường công tác xử lý công trình xây dựng không phép trên hành lang an toàn bờ, san lấp lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.