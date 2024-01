Hàng không thiếu vé, các hãng bay thêm chuyến dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam cho biết số lượng khách đặt vé trên đường bay TP.HCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024 tăng cao, nhiều chặng bay gần như đã kín chỗ.

Nhiều chặng bay chỉ còn vé… VIP

Theo khảo sát của PV, đỉnh điểm từ ngày 1 đến 9-2 (tức từ ngày 22 đến 30 tháng Chạp), nhiều chặng bay đã gần kín chỗ. Điển hình như chặng Hà Nội - Vinh 99%, TP.HCM - Huế 92,44%, TP.HCM - Pleiku 90,82%, TP.HCM - Thanh Hóa 93,08%, TP.HCM - Chu Lai 95,09%... Thậm chí, các chặng bay TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Thanh Hóa trong các ngày này đã cháy vé.

Chị Thảo Nguyên, khách mua vé máy bay, lo lắng: “Tôi nấn ná chờ vé máy bay hạ nhiệt để mua vé cho cả nhà ba thành viên về Thanh Hóa, thế nhưng hỏi lại thì các đại lý báo “cháy vé”, chỉ còn vé hạng thương gia”.

Nhiều chặng bay cao điểm Tết Nguyên đán 2024 đã hết vé. Ảnh: P.ĐIỀN

Lý giải về tình trạng khan vé dù giá đang cao, chị Hoàng Vi, đại lý vé máy bay tại TP.HCM, phân tích: Giá vé Tết trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh thường khan sớm. Lý do là tần suất khai thác các đường bay tỉnh ít hơn so với nhu cầu của khách. Bên cạnh đó, các hãng hàng không luôn dành một tỉ lệ nhất định để phục vụ cho khách công vụ nên tỉ lệ lấp đầy trên các chuyến bay thường sớm so với một số đường bay khác.

Từ tháng 9-2023, các hãng chính thức mở bán rộng rãi vé Tết để người dân lên kế hoạch sớm cho việc đi lại dịp cuối năm. Thực tế giá vé Tết ngay từ khi mở bán đã khá cao, sau đó tiếp tục đẩy lên cao do nhu cầu khách đặt tăng.

Đại diện các hãng giải thích giá vé dịp Tết vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường, đa dạng mức giá nhưng không vượt giá trần. Đáng lưu ý, bay dịp Tết chỉ đông khách một chiều, chiều ngược lại rỗng khách nên hãng bay tính toán chi phí để bù đắp giá vé chiều ít khách.

Các hãng chuẩn bị nhiều phương án phục vụ khách

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã chuẩn bị sẵn nguồn lực đội máy bay, phi công, tiếp viên. Bên cạnh đó, hãng đã lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, lượng slot được nhà chức trách cấp phép tương đương dịp Tết năm 2023. Hãng cũng liên tục theo dõi, tăng chuyến trên các chặng có nhu cầu cao.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc Ban tiếp thị và truyền thông Vietravel Airlines, nhận định tỉ lệ lấp đầy trung bình các chặng đạt trên 89%, trong đó chặng TP.HCM - Quy Nhơn/Đà Nẵng vào các ngày cận Tết có tỉ lệ lấp đầy đạt trên 97%. Một số chặng đang có lượt đặt chỗ cao như TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Quy Nhơn, TP.HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng... Bên cạnh đó, hãng tăng tần suất bay đêm chặng TP.HCM - Hà Nội thêm ba chuyến/ngày.

Ông Hoàng nhìn nhận giá vé máy bay Tết của hãng không có sự chênh lệch quá cao so với cùng kỳ năm 2023. Dữ liệu cho thấy giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội tăng 1%, giá vé chặng TP.HCM - Đà Nẵng tăng 9%.

“Hãng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức trách hàng không để tăng tần suất khai thác trong khả năng có thể. Hãng tập trung nguồn nhân lực, kết hợp cùng đối tác cung ứng để đảm bảo 100% chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối, tăng cường công tác an ninh dịp cao điểm Tết” - ông Hoàng chia sẻ.

Cục Hàng không yêu cầu các cảng hàng không chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ nhu cầu bay đêm của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa. Cục Hàng không cũng lưu ý Sở GTVT các địa phương cần có các giải pháp đồng bộ để tăng cường bố trí phương tiện giao thông giữa các tỉnh, thành có sân bay nhằm tăng cường năng lực vận chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết.

Tương tự, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO thông báo tăng thêm 100.000 ghế, tương đương gần 550 chuyến bay. Như vậy, tổng số ghế ba hãng hàng không mở bán dịp Tết là 2,1 triệu ghế với 10.700 chuyến bay (từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết cảng đã sẵn sàng nhân lực và thiết bị để phục vụ nhu cầu khách đi lại tăng cao dịp Tết. Từ ngày 26-1 đến 24-2, dự kiến mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 lượt khách/ngày.

Cục Hàng không cho biết để giá vé máy bay ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân, Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng bay tăng nguồn cung. Đồng thời theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng hàng không dịp Tết. Từ đó có giải pháp bổ sung, cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Nhà chức trách hàng không cũng khuyến khích các hãng hàng không tăng năng lực khai thác, tìm kiếm các máy bay thuê ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hằng ngày của đội máy bay, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm.

Theo đó, Cục Hàng không điều chỉnh tham số điều phối slot tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25-1 đến 24-2 để phục vụ tối đa hoạt động di chuyển của người dân.

Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất, điều chỉnh tham số 44 slot/giờ (khung giờ ban ngày) và 40 slot/giờ (khung giờ ban đêm). Tại sân bay Nội Bài, điều chỉnh tham số 40 slot/giờ (khung giờ ban ngày) và 30 slot/giờ (khung giờ ban đêm).•

Thuê máy bay phục vụ khách dịp Tết Một số hãng hàng không cho biết đã thuê thêm máy bay để tăng tải trên một số đường bay khách đông đúc giữa TP.HCM/Hà Nội và Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc... Lãnh đạo hãng Bamboo Airways cho biết hãng vừa nhận một trong hai máy bay sung vào đội máy bay khai thác cao điểm Tết. Dự kiến máy bay còn lại sẽ gia nhập đội máy bay của hãng ngay từ trung tuần tháng 1-2024, qua đó giúp hãng này tăng trên 20% tải cung ứng cao điểm Tết. Đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ thuê ướt (thuê cả máy bay và phi hành đoàn) bốn máy bay Airbus A321 phục vụ cao điểm Tết. Tương tự, đại diện hãng Pacific Airlines cũng thông tin hãng đang lên kế hoạch thuê máy bay khai thác dịp Tết.

PHONG ĐIỀN