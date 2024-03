Hàng ngàn chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia Lễ ra quân diễn tập 2024

Mở đầu buổi diễn tập của Lễ ra quân diễn tập 2024. Tổ quân kỳ Quyết thắng dẫn đầu đội hình duyệt binh, đơn vị từng 2 lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các chiến sĩ Khối đội ngũ Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát quân sự tham gia đội hình duyệt binh.

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, khối Nữ dân quân lực lượng vũ trang TP Thủ Đức quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giữ vững và nâng cao thành tích huấn luyện trong năm 2024.

Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM được xem là một trong những lực lượng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nói chung và đảm bảo trực trật tự an toàn giao thông nói riêng trên địa bàn thành phố.

Chiến sĩ khối nam dân quân thường trực xử lý gây rối, biểu tình, bạo loạn của lực lượng vũ trang TP Thủ Đức. Đây là lực lượng thực hiện theo đề án 595 ngày 24/8/2015 của UBND TPHCM, với nhiệm vụ xử lý gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch...

Lực lượng Tiểu đoàn Vệ binh- Kiểm soát Quân sự (Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TP). Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Quân đội và Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị để TP phát triển “cùng cả nước, vì cả nước”.

Khối xe Thiết giáp của Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp, Phòng Tham Mưu, Bộ Tư Lệnh Thành phố tham gia duyệt binh. Đơn vị sẵn sàng chiến đấu, thành lập ngày 25-2-1992, với truyền thống bộ đội Tăng Thiết giáp “đã ra quân là đánh thắng”.

Các chiến sĩ phối hợp biểu diễn các nội dung: múa súng, đồng diễn võ thuật, đồng diễn võ nhạc, đồng diễn thể dục.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu chụp ảnh cùng các lực lượng tham gia Lễ ra quân diễn tập 2024.