Hàng ngàn người dân quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 2-9

(PLO)- Dòng người đã phải đội nắng, dầm mưa di chuyển từ các tỉnh miền Tây để trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.

Ngày 3-9, ghi nhận của PLO, hàng ngàn người dân miền Tây lưu thông trên Quốc lộ 1 trở lại TP.HCM làm việc, qua địa phận Long An.

Dù không xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng dưới cái nắng oi bức buổi trưa khiến nhiều người mệt mỏi, nhất là các em nhỏ.

Theo Đội 1, CSGT tỉnh Long An, lượng phương tiện hướng về hướng TP HCM có tăng nhưng di chuyển trật tự, thông thoáng.

Đơn vị này cũng cho biết, bắt đầu từ 10 giờ sáng 3-9, các phương tiện đông dần trên tuyến quốc lộ 1, hướng đi TP.HCM.

Theo công an huyện Tân Thạnh, nhằm tránh tình trạng kẹt, tại các điểm nóng, lực lượng Công an được bố trí làm nhiệm vụ 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

Đồng thời, bố trí lực lượng Công an và Dân phòng trực tại chốt phòng, chống tội phạm trên tuyến Quốc lộ N2, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây lưu thông về hướng TP.HCM càng đông khiến giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay Nghĩa Trang tỉnh Long An (Phường 5, TP Tân An) đến khu vực Cầu Voi (Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) bị ùn ứ, các xe qua đây di chuyển chậm, có lúc phải dừng lại, nhích từng chút một.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm (Quận 8, TP.HCM) đi từ Tri Tôn (An Giang) trở về TP.HCM ngồi nghỉ ven đường cho biết: "Tôi xuất phát từ 12 giờ đi theo quốc lộ 1, khi đến ngã tư Thân Cửu Nghĩa bị ùn ứ, xe di chuyển được nhưng chậm, đến khu vực Cầu Voi này lại bị kẹt tiếp. So với mọi năm thì năm nay đỡ hơn rất nhiều, có kẹt cũng ít, xe vẫn đi được".

Càng về tối ngày 3-9, mật độ phương tiện lưu thông hướng về TPHCM càng dày đặc. Xe máy, ô tô di chuyển rất chậm, lực lượng công an vất vả điều tiết giao thông. Khu vực dài khoảng 5km từ vòng xoay Nghĩa Trang Long An đến Cầu Bến Lức có đoạn bị ùn ứ cục bộ.

Anh Trần Thanh Tú (20 tuổi, huyện Cái Bè, Tiền Giang) cho biết: "Tôi đi từ Cái Bè lên TP.HCM đến đoạn Thân Cửu Nghĩa và ngã ba Tân Hiệp, thì bắt đầu kẹt. Tiếp đến là khu vực Cầu Voi kẹt nhiều hơn, có lúc bị kẹt nhưng không bị lâu, hy vọng từ đây lên tới Sài Gòn sẽ không bị kẹt nữa".

Đến 18 giờ chiều cùng ngày, cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhiều người đã nhanh chóng mặc áo mưa, có người ghé vào ven đường để tránh mưa. Hơn 10 phút sau, cơn mưa tạnh và hàng ngàn phương tiện lại nối đuôi nhau di chuyển chậm tiếp tục cuộc hành trình.

Ghi nhận trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương chiều tối phương tiện di chuyển chậm, lưu lượng xe có đông nhưng không bị ùn ứ, hướng đi miền Tây đi TP.HCM càng về tối xe càng nhiều.

Đến 21 giờ tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62, lượng phương tiện đã giảm dần. Dù nhiều xe mô tô, ô tô, xe khách,...vẫn còn nối đuôi nhau hướng từ miền Tây đi TP.HCM nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

