Hàng quán tìm cách đối phó với giá cà phê nguyên liệu tăng cao 18/12/2024 10:18

Cuối năm là thời điểm mang nhiều kỳ vọng về doanh thu của các cửa hàng kinh doanh trà, cà phê. Tuy nhiên, giá cà phê nhân và cà phê bột tăng đã khiến cho các chủ quán đứng ngồi không yên.

Giá nguyên liệu tăng

Anh Nguyễn Anh Sơn, chủ quán cà phê Anh Sơn tại quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết quán anh có quy mô nhỏ nên nguyên liệu thường nhập theo từng tuần hoặc tháng. Chính vì thế, từ giữa năm tới nay, anh cảm nhận rõ rệt sự tác động của giá cà phê tăng khiến lợi nhuận tính trên mỗi ly cà phê anh bán ra sụt giảm.

"Hiện nay, mỗi kg cà phê hạt đã tăng 10.000 đồng so với hồi tháng 10. Hồi đầu năm tôi đã tăng 2.000 đồng/ly cà phê nên thời điểm này không thể tăng được nữa, chỉ đành chấp nhận giảm lợi nhuận"- anh Sơn nói.

Giá thu mua cà phê thô tăng đã đẩy giá cà phê nguyên liệu lên cao. ẢNH: THU HÀ

Tương tự, anh Văn Phú Viễn Phương, nhà sáng lập và điều hành chuỗi trà - cà phê Tis Coffee, cũng thông tin giá cà phê nguyên liệu đã tăng 20% so với một tháng trước đó. Việc tăng giá này là điều dễ hiểu trong bối cảnh giá cà phê thô đang leo thang.

Ở góc độ sản xuất, đại diện Công ty Liên kết thương mại toàn cầu (Meet More) cũng chịu áp lực về giá cà phê hạt đang tăng. Hồi đầu tháng 12, giá nguyên liệu loại ngon được đơn vị này mua vào là 180.000 đồng/kg, tăng mạnh so với hồi đầu năm và gần như gấp đôi so với mức bình quân của năm ngoái.

Nhiều chủ quán cà phê đang cố gắng giữ giá bán để giữ chân khách hàng. ẢNH: THU HÀ

Nhiều cách xoay sở dịp cuối năm

Dù giá nguyên liệu tăng nhưng theo nhiều hàng quán, việc tăng giá bán cà phê thời điểm này thường khó thực hiện.

"Tăng giá thời điểm cuối năm thường rất nhạy cảm, do đó chúng tôi chấp nhận phương án giảm lợi nhuận để duy trì giá bán để giữ chân khách hàng"- ông Sơn nói.

Cũng theo chủ quán cà phê Anh Sơn, hiện nay giá trà ổn định hơn so với giá cà phê, chính vì thế, trong hai tháng nay quán của ông đã bổ sung thêm các thức uống từ trà nhằm cân bằng lợi nhuận trong kinh doanh.

Anh Văn Phú Viễn Phương cũng thông tin, với những đơn vị mua số lượng lớn như anh thì giá thành phẩm sẽ chưa tăng vội mà có độ trễ 2 - 3 tháng vì có dự trữ hàng trước đó. Dù vậy, nếu duy trì đà tăng, anh Phương cho rằng việc các chuỗi bán lẻ tăng giá sẽ sớm xảy ra, có thể là thời điểm sau Tết.

Để thúc đẩy kinh doanh mùa cuối năm, ngoài việc kiềm giá, anh Phương cho biết đang nỗ lực trang trí quán thật đẹp để hút khách. Cùng với đó, các chủ quán đẩy mạnh sự hiện diện trên các nền tảng mua hàng trực tuyến. Công ty của anh Phương tăng cường các chương trình bán theo combo, tặng quà tặng tri ân, trang trí ly dịp Noel và tết...