Harry Potter kỷ niệm 21 năm, ba phần phim đầu tiên sẽ trở lại các phòng vé Việt

Kỷ niệm 21 năm từ khi phần phim Harry Potter đầu tiên lên màn ảnh, ba phần phim đầu tiên sẽ trở lại với màn ảnh rộng Việt Nam.

Phần phim khởi động cho loạt phim ăn khách bậc nhất đầu thập niên 2000, Harry Potter và hòn đá phù thủy (tựa gốc: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone) sẽ tái ngộ khán giả Việt từ ngày 20-5.

Trong khi đó, hai phần phim tiếp theo là Harry Potter và căn phòng bí mật (tựa gốc: Harry Potter and the Chamber of Secrets) và Harry Potter và tù nhân Azkaban (tựa gốc: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) lần lượt ra mắt vào 3-6 va 17-6.

Loạt phim được sáng tạo bởi nữ văn hào J.K.Rowling xoay quanh câu chuyện về cậu bé mồ côi Harry Potter (Daniel Radcliffe thủ vai) tình cờ biết thân phận phù thủy của mình và được mời đến nhập học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Một thế giới của phép thuật được mở ra, mới lạ, bất ngờ.

Không chỉ riêng cậu bé Harry Potter, tất cả khán giả theo dõi bộ phim đều choáng ngợp trước thế giới nhiệm màu mà Rowling mang tới. Loạt phim trở thành một phần tuổi thơ của cả một thế hệ thanh thiếu niên toàn thế giới, và ngôi trường Hogwarts cũng được ưu ái ví von như “ngôi trường mơ ước của tất cả mọi người”.

Trong lần trở lại này với khán giả Việt Nam, bộ phim sẽ mang một diện mạo mới với phiên bản kỹ thuật số sắc nét, bắt mắt hơn so với bản phim nhựa trước đây. Sự kiện tái khởi chiếu ba phần phim Harry Potter sẽ mang tới cho khán giả cơ hội trải nghiệm Thế giới Phù thủy trên màn ảnh rộng mãn nhãn và trọn vẹn hơn rất nhiều.

Harry Potter và hòn đá phù thủy khởi chiếu 20-5.

Harry Potter và căn phòng bí mật khởi chiếu 3-6.

Harry Potter và tù nhân Azkaban khởi chiếu 17-6.