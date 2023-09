Hạt dưa hấu có an toàn để ăn?

“Hạt dưa hấu có ăn được không?”- đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta vẫn thường thắc mắc, nhất là những em bé nhỏ.

Tờ chuyên trang sức khỏe Very Well Health (Mỹ) đã giải đáp thắc mắc này thông qua ý kiến từ các chuyên gia y tế. Theo đó nếu lỡ may nuốt một vài hạt dưa hấu thì đừng vội lo lắng, bạn sẽ vẫn ổn và thậm chí bạn có thể thu được một số lợi ích từ việc ăn hạt dưa hấu.

Nhà nghiên cứu dinh dưỡng Toby Amidor, tác giả cuốn sách “Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family” nói trên tờ Very Well Health rằng, khi cắt dưa hấu ra, chúng ta sẽ thấy có quả xuất hiện hạt đen, có quả xuất hiện thêm hạt trắng. Những hạt có màu trắng thực chất là những lớp vỏ rỗng của hạt chưa trưởng thành hoàn toàn. Trong khi đó hạt màu đen là những hạt trưởng thành, chứa dinh dưỡng và có thể ăn được.

Hạt dưa hấu có thể ăn được nhưng đừng tiêu thụ quá nhiều. Ảnh: Shutterstock

“Đối với hầu hết mọi người, việc nuốt bất kỳ loại hạt dưa hấu dù là hạt đen hay hạt trắng thì chúng hoàn toàn an toàn và lành mạnh. Hạt dưa hấu là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên như sắt, folate và niacin”, nhà nghiên cứu Toby Amidor nói.

Tương tự, bà Kacie Barnes, chuyên gia dinh dưỡng độc lập tại Dallas (Texas- Hoa Kỳ) cũng cho biết: "Mặc dù hạt dưa hấu sẽ khó ăn, thậm chí là không ngon khi nhai chúng một mình, nhưng ăn hạt dưa hấu thực sự cung cấp một vài dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể”.

Dẫu vậy, chuyên gia dinh dưỡng Amidor cảnh báo rằng, việc ăn quá nhiều hạt dưa hấu có thể khiến chúng ta bị táo bón hoặc gây khó chịu ở đường tiêu hóa, đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

“Ăn quá nhiều hạt dưa hấu có thể giúp cơ thể bạn tăng cường chất xơ, điều này có thể dẫn đến những thách thức về tiêu hóa nếu cơ thể không quen với chúng. Chưa kể, hiện nay cũng không có dữ liệu nào cho biết nên ăn bao nhiêu hạt dưa hấu là an toàn”, chuyên gia Amidor nói.

HẠ QUYÊN