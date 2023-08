Hãy đến với Ngày hội xanh Phú Mỹ Hưng lần 6 - 2023

(PLO)- Ngày hội xanh Phú Mỹ Hưng lần 6-2023 với chủ đề “Sống xanh – Sống khỏe” sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ, ngày 19 & 20-8, tại khu Hồ Bán Nguyệt, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Ngày hội nằm trong chuỗi các sự kiện cộng đồng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm góp phần từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân khu đô thị. Thông qua ngày hội, ban tổ chức mong muốn khuyến khích và lan tỏa phong trào “Sống xanh – Sống khỏe”.

Ngày hội là nơi trưng bày, giới thiệu các nông sản, thực phẩm, sản phẩm xanh – sạch, cây xanh trang trí, các sản phẩm đồ dùng gia đình thân thiện môi trường... với sự góp mặt của hơn 80 đơn vị như: Siêu thị Finelife, Mật ong HoneyLand, Organicfood.vn, Mỹ phẩm thảo dược thiên nhiên An Herbal Care, TracyBee, El Flamico, Sữa tươi tiệt trùng Norco, Gạo Khang Hưng, Nước uống Ion Life, Dầu hạt lanh Ohawa, Kem hoa quả tươi Limu Paletas, Vietnipa, Tâm Ngọc, VietRAT, Mật hoa dừa Sokfarm, HTX Thiên Lộc, Ngamico, Thơm Living, Organic Sen Hồng, Hồ tiêu Việt, Vagoo, Tre Việt, Vicosap, Tài Thịnh Phát, Bologna, True Partner, Nurturing Foods, Enzy Food, Trà Lady Kombucha, Empirenut, Sài Gòn Zero Waste, HÜ - The Art Coconut, Mỹ phẩm The Queen, Con Tời Garden…

Đặc biệt, Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng còn có khu vui chơi trẻ em miễn phí với các trò chơi như: tô màu rau củ, câu cá, lựa đậu, tranh cát, xâu chuỗi hạt thành vòng tay, ghép hình puzzle, làm đồ chơi từ giấy… để cả gia đình cùng tham gia, thư giãn cuối tuần.

Bên cạnh đó, ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường, như: đổi pin, sách cũ, truyện cũ nhận quà; hướng dẫn làm đồ chơi, làm chậu cây từ nguyên vật liệu tái chế; hướng dẫn các bé trồng cây xanh; tặng cây xanh cho bé tham gia trò chơi.

Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 5.000 phần quà cho chương trình đổi quà và rút thăm may mắn với cơ hội trúng thưởng là 100%. Vì số lượng quà tặng có giới hạn, nên chương trình đổi quà có thể kết thúc sớm hơn mà không cần báo trước.Ngày hội mở cửa tự do chào đón khách tham quan.

Ban tổ chức Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng lần 6-2023 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình: Tài trợ Vàng: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Taxi.

Tài trợ Bạc: Trung tâm Thương mại Crescent Mall.

Tài trợ Đồng: Mật ong HoneyLand, Ứng dụng Livin PMH.

Hỗ trợ: Organicfood.vn, An Herbalcare, Nhãn hàng Bakalland, Kim Mỹ Group, Dự án Triệu hạt giống, Dự án Phiên chợ xanh tử tế, Happy World Kindergarten, Kem hoa quả tươi Limu Paletas…

