Nếu như với bạn bè chúng ta cần nước hoa có hương thơm nhẹ nhàng, thư thái khi đi làm lại chuộng nước hoa mang cảm giác sang trọng, nền nã thì khi hẹn hò cùng chàng, nàng cần gây ấn tượng cuốn hút hiện đại, phá cách.



Dưới đây là 4 chai nước hoa cực kỳ thích hợp để diện cho buổi hẹn hò mà bạn có thể tham khảo.

Carolina Herrera Good Girl

“Chiếc giày thần kỳ” này là dòng nước hoa vô cùng nổi tiếng và được nhiều chị em yêu thích. Điểm thu hút đầu tiên chính là ở thiết kế mô phỏng hình giày cao gót kiêu sa, sang chảnh mà cô nàng nào cũng mê mẩn.



Nước hoa Carolina Herrera Goog Girl.

Về phần hương thơm của nó cũng nhận được nhiều tán dương về sự cân bằng giữa vị ngọt, đậm đà và cay, pha trộn giữa hương vị của cam bergamot, đậu tonka và hoa huệ. Hương nước hoa này thiên về hướng tối giản nhưng thanh lịch và đảm bảo sẽ khiến chàng đổ đứ đừ.

Marc Jacobs Decadence

Đây cũng là một trong những dòng nước hoa sở hữu thiết kế khiến bao chị em mê mẩn. Thiết kế hình dáng như một chiếc túi xách mini, vừa hiện đại sang chảnh lại vừa gợi cảm thu hút.

Đặc trưng của chai nước hoa này là hương thơm này được đánh giá cao bởi tinh thần cá tính, quyến rũ với sự kết hợp của quả mận, hổ phách, cỏ hương bài.

Nước hoa Marc Jacobs Decadence.

Jean Paul Gaultier So Scandal

Một “siêu phẩm” không thể không nhắc đến chính là So Scandal - Mùi hương dành riêng cho những cô nàng ưa chuộng sự khác biệt. Khi So Scandal tiếp cận, hương thơm ngọt ngào tràn ngập không gian và dường như không ai có thể trốn khỏi sự cám dỗ mượt mà mà So Scandal mang lại.

Nước hoa So Scandal.

Sự kết hợp tinh tế của những loài hoa trắng mang vẻ đẹp thuần khiết dần dần xuất hiện. Hoa Cam đẹp theo cách trong sáng, Hoa Nhài Sambac thanh tao và Hoa Huệ uỷ mị, chúng kết hợp với nhau như đang nhẹ nhàng ve vẩy vẻ đẹp của một thiên thần.

So Scandal – “Đôi chân hư hỏng” chính là sự nũng nịu và gợi tình, So Scandal có thể liếc nhìn bạn bằng đôi mắt của một cô nàng ngây thơ và khiến bạn chuếnh choáng trong khoái cảm.

Narciso Rodriguez Narciso Edp Rouge

Lọ nước hoa này được làm giàu bằng một bó hoa hồng Bungari và mống mắt với sự sống động của hổ phách đậu tonka, cỏ vetiver, gỗ tuyết tùng trắng và đen.



Nước hoa Narciso.

Với các tầng hương đa dạng: Hương đầu độc đáo với hoa mống mắt, hồng Bvlgari, hương giữa là nốt xạ hương đặc trưng, kết thúc với hương cuối: Cỏ Vetiver, tuyết tùng đen, tuyết tùng trắng, đậu Tonka.

Nước hoa Narciso Rouge không chỉ là hương thơm mà còn là những câu chuyện, những kỉ niệm về người con gái không thể quên, dịu dàng và ấm áp, lặng lẽ và dịu êm.