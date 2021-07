Chăm sóc da buổi sáng quan trọng không kém các bước chăm da buổi tối. Chăm sóc đúng cách không chỉ giúp bạn duy trì làn da căng mọng, rạng rỡ suốt cả ngày dài, mà còn bảo vệ làn da khỏi các tác động tiêu cực từ phía môi trường. Không cần phải xây dựng quy trình skincare buổi sáng quá phức tạp, chỉ cần đủ 4 bước quan trọng sau đây thì da sẽ đẹp không tì vết.

1. Rửa mặt





Nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp từng loại da.

Việc dùng sữa rửa mặt buổi sáng là rất hữu ích đối với làn da vì sau một đêm dài, da dễ tích tụ dầu thừa, bụi bẩn và vi khuẩn từ chăn gối, hay tàn dư từ các sản phẩm skincare chưa thấm hết.

Nếu thêm bước rửa mặt vào quy trình skincare sáng, da bạn sẽ được thoáng sạch hơn, hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, hình thành mụn và còn tạo điều kiện để da thẩm thấu dưỡng chất từ các sản phẩm tiếp theo của quy trình.

Nên lựa chọn các loại sữa rửa mặt nhẹ dịu, phù hợp với đặc tính da của mình để làn da được làm sạch nhưng vẫn đảm bảo đủ độ ẩm nàng nhé!

2. Serum vitamin C

Serum vitamin C- “ món ăn điểm tâm” cần thiết cho da.

Serum vitamin C là một “món ăn” lý tưởng cho da vào buổi sáng. Chất chống oxy hóa vitamin C sẽ giúp ngăn chặn các gốc tự do hình thành do tác động tiêu cực từ phía môi trường, từ đó sẽ góp phần chống lão hóa tốt.

Chưa hết, serum vitamin C còn giúp làm sáng da, xóa mờ đốm nâu, cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng lên từng ngày. Dùng serum vitamin C cũng là thủ tục không thể thiếu của các bác sĩ da liễu trong quy trình skincare sáng, bạn rất nên học hỏi theo.

3. Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm Laneige là một lựa chọn rất xứng đáng.

Duy trì đủ độ ẩm cho làn da là điều tiên quyết để giữ làn da khỏe mạnh, tươi sáng. Suốt cả ngày dài hoạt động, làn da bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều tác động gây thất thoát độ ẩm như nắng, gió, không khí điều hòa, nên việc dùng kem dưỡng ẩm vào buổi sáng là rất quan trọng.

Tuy nhiên, nên lựa chọn kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ cho buổi sáng, như vậy da sẽ không bị nhớp nháp, bóng dầu, gây khó chịu suốt cả ngày và còn hạn chế được nguy cơ bít tắc lỗ chân lông.

4. Kem chống nắng

Bôi kem chống nắng mỗi sáng là thủ tục quan trọng nhất phải có trong quy trình skincare buổi sáng. Bởi lẽ, ánh mặt trời chính là tác nhân nguy hiểm nhất, mang đến những hậu quả không mong muốn như: sạm đen, bóng dầu, nổi mụn, cháy nắng,…

Và tệ hơn nữa là tình tình trạng nếp nhăn, đốm nâu, da chảy xệ..., nếu bạn không bảo vệ da bằng kem chống nắng. Để làn da được bảo vệ hiệu quả, bạn cần chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, và có thể chống lại được cả tia UVA lẫn UVB.

Kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên sẽ bảo vệ da khỏi tác hại của ánh mặt trời.

