Hé lộ nguyên nhân vụ học sinh quây cô giáo ở Tuyên Quang

Chiều 5-12, UBND huyện Sơn Dương đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc kiểm tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội vụ học sinh có những hành động, lời nói xúc phạm nghiêm trọng tới cô giáo dạy mình ngay trong lớp học.

Cũng liên quan đến sự việc, Công an huyện Sơn Dương ngày 4-12, có văn bản gửi Công an tỉnh Tuyên Quang báo cáo vụ việc này.

Qua hai báo cáo này có thể hình dung bước đầu nguyên nhân, diễn biến sự việc nghiêm trọng như sau.

Hình ảnh học sinh quây cô giáo ở Tuyên Quang được cắt ra từ video đang lan tràn trên mạng xã hội mấy ngày nay.

Sự việc tháng 9 và án kỷ luật cho cô giáo

Khoảng tháng 9 vừa qua, cô PTH, giáo viên môn Âm nhạc của Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương) có mâu thuẫn với học sinh lớp 6A, rồi dẫn tới những lời nói không đúng chuẩn mực đạo đức của giáo viên. Sự việc được một học sinh lớp 7C quay lại bằng điện thoại, chia sẻ cho nhóm bạn rồi đăng tải trên Facebook.

Theo Công an huyện Sơn Dương, quá trình xử lý của Trường THCS Văn Phú sau đó đã đi đến quyết định của hiệu trưởng nhà trường ký ngày 21-11 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cô H. Nhà trường đánh giá cô H đã vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh; ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm, đúng mực…

Diễn biến học sinh quây cô giáo cuối tháng 11

Đến ngày 29-11 thì xảy ra sự việc học sinh xúc phạm cô giáo H như đoạn video lan tràn trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, tiết 3, môn Âm nhạc ở lớp 7C, tức khoảng 10 giờ 30 phút, cô H vào lớp thì thấy một số học sinh vẫn ở ngoài nên có lời nhắc nhở. Ngay lập tức, một số học sinh có phản ứng tiêu cực.

Khi tiết học bắt đầu, một số học sinh xin ra ngoài, nhưng cô H không đồng ý. Cả tiết học ấy, giữa cô và trò có những khúc mắc.

Sau giờ dạy lớp 7C, cô H sang dạy tiết 4 tại lớp 6A. Kết thúc tiết Âm nhạc này, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A. Tại đây, các học sinh quây cô giáo và tiếp tục có phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực, mà theo báo cáo của huyện là “nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook”.

Đến diễn biến này, ngày 30-11, huyện Sơn Dương đã ra văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết thông tin sự việc. Nhiệm vụ này được giao cho Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ, Công an huyện và các cơ quan liên quan thực hiện.

Ngay trong ngày, Phòng GD&ĐT cùng Công an huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng đã yêu cầu Trường THCS Văn Phú phối hợp, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh, và đề xuất biện pháp xử lý.

Về phía Trường THCS Văn Phú, ngay trong ngày 30-11 đã họp Chi bộ và lãnh đạo nhà trường; tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh lớp 7C, 6A.

Sang ngày 1 và 2-12, Trường THCS Văn Phú đã họp, yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm…

Video bạo lực, thiếu chuẩn mực lan tràn lên Facebook

Trong khi việc giải quyết sự việc đang được Trường THCS Văn Phú tiến hành thì ngày 2-12, đoạn video sự việc sáng 29-11 lại được đưa lên các hội nhóm Facebook liên quan đến địa bàn huyện Sơn Dương.

Vì đoạn video học sinh quây cô giáo có tính chất bạo lực, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên Công an huyện Sơn Dương đã can thiệp, gỡ bỏ được 17 lượt bài đăng. Tuy nhiên, sau đó, video tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên các trang Facebook, trong đó có Fanpage “Tôi Yêu Công An Nhân Dân Việt Nam” có 436.000 người theo dõi, rồi Fanpage Hình sự có 492.000 người theo dõi… nên thành vấn đề nóng trên mạng xã hội, và rồi được báo chí đưa tin.

Trước vụ việc trở nên nóng này, UBND huyện Sơn Dương cho biết đã phân công Phó chủ tịch Phạm Thị Nhị Bình trực tiếp làm việc với nhà trường và tiếp tục chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT, Công an huyện kiểm tra, xác minh, giải quyết một cách chặt chẽ.

