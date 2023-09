Hiệp hội Cảng biển Việt Nam kiến nghị về giá dịch vụ, nạo vét luồng

Ngày 21-9, tại Vũng Tàu, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam-VPA tổ chức hội nghị thường niên năm 2023, đánh giá hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2024.

Nhiều cảng lớn trong nước đều là thành viên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam. Ảnh minh họa: Cảng Đồng Nai

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam được thành lập từ năm 1994. Đến nay, qua 29 năm thành lập, hiệp hội đã có 81 thành viên là các cảng biển trải dài ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong đó, những cảng lớn tại Việt Nam đều là thành viên của hiệp hội. Hiệp hội đang có hai thành viên Ban chấp hành đảm nhận vai trò Chủ tịch và Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á- APA, nhiệm kỳ 2023-2024.

Hội nghị thường niên của VPA lần này do cảng Đồng Nai (thuộc công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai-PDN) đăng cai tổ chức.

Hội nghị thường niên năm 2023 của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tại Vũng Tàu. Ảnh: TK

Mục tiêu mở rộng đối tượng hội viên trong năm 2024

Theo VPA, hàng hóa, container thông qua cảng biển trong năm 2022 tăng khoảng 6-8% so với 2021, chậm hơn so với mức tăng trưởng trước đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng hàng container thông qua cảng biển VPA giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Triển vọng phát triển cho cả năm 2023 không như dự kiến ban đầu, sản lượng container năm 2023 có thể còn giảm nhưng không quá 8% so với năm 2022 do tăng trưởng trong các tháng cuối năm đang tốt hơn...

Quy hoạch phát triển hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối cũng có nhiều chủ trương đột phá, nhiều dự án lớn (sân bay Long Thành, khu thương mại tự do tại Cái Mép, cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ...) nâng định hướng phát triển lên tầm cao mới.

Nhiều hành lang giao thông kết nối đường sắt, đường cao tốc với cảng biển nước sâu, hướng đến quy mô kết nối và hiệu quả khai thác tổng thể quy mô vùng miền cao hơn.

VPA dự báo trong cuối năm 2023 lượng hàng hóa, container qua các cảng tăng trưởng tốt hơn. Ảnh minh họa: TK

Trong năm 2023-2024, VPA đã tăng cường hỗ trợ cho các hội viên về tài liệu liên quan đến xu thế phát triển cảng biển, số hóa, tài liệu tham khảo từ các nguồn quốc tế liên quan đến khai thác và phát triển cảng, các cơ hội tham dự hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; tham gia nhiều hoạt động, công tác từ thiện, đóng góp cho cộng đồng ở các địa phương...

Trong năm 2024, hiệp hội sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng hội viên; có nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm tăng năng lực quản lý điều hành và hiệu quả công tác, vai trò của hiệp hội. Tăng cường cung cấp thông tin về đào tạo, phối kết hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ phát triển nhanh hơn nguồn nhân lực cảng biển.

Trao giấy chứng nhận cho 2 thành viên mới, trong đó có Cảng Quốc tế Long An và một công ty về du thuyền. Ảnh: TK

Thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng cảng biển Việt Nam

Hiệp hội cũng có những kiến nghị đến cơ quan nhà nước và ngành hàng hải như cần điều chỉnh giá dịch vụ cảng biển cho sát, hợp với quy mô đầu tư và nhu cầu phát triển của từng loại cảng biển.

Cùng với đó, giảm nhanh mức độ bao cấp cho vận tải nội địa và quốc tế, tiệm cận nhanh với mức giá bình quân của khu vực hiện còn quá chênh lệch, bất lợi cho tiềm năng phát triển để cạnh tranh của toàn khối cảng biển Việt Nam.

Đây cũng là điều kiện thiết yếu để thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng cảng biển Việt Nam.

Khắc phục nhanh tình trạng khó khăn hiện có, tạo điều kiện thuận lợi cho cảng biển nạo vét, duy tu độ sâu trước bến theo nhu cầu đảm bảo an toàn hàng hải của hệ thống cảng biển quốc gia.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai (bên phải) ghi nhận những đóng góp cho công tác xã hội của cảng Đồng Nai-thành viên của VPA cho địa phương. Ảnh: TK

Ưu tiên đầu tư cho luồng lạch, giao thông kết nối cảng biển, kể cả đường sắt, đường sông với các khu vực thị trường hậu phương theo quy hoạch và tiềm năng phát triển dài hạn của từng khu vực cảng biển loại đặc biệt; nhanh chóng hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết cho các nhóm cảng biển...

Tham dự hội nghị, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả mà Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, các doanh nghiệp thành viên hiệp hội đạt được thời gian qua. Ông ghi nhận những kiến nghị của hiệp hội trong đó có vấn đề đầu tư công cho cảng biển, nạo vét luồng.