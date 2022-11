(PLO)- Hình ảnh TikToker Nờ Ô Nô xin lỗi nhân vật trong video; 'Mẹ rơm' dẫn đầu ratting sau 2 tuần lên sóng; Trấn Thành, Wren Evans …tham gia Giải thưởng Truyền hình châu Á 2022...

Hình ảnh TikToker Nờ Ô Nô xin lỗi nhân vật trong video

Gần đây, TikToker Nờ Ô Nô (chủ nhân tài khoản @tuanbrice) trở thành tâm điểm chỉ trích với loạt video có chủ đề "Người nghèo ăn gì Nô cho ăn đó".

Trong một video, Nờ Ô Nô đã liên tục có những lời lẽ miệt thị hoàn cảnh nghèo khó của một bà cụ tại một trạm xe buýt khi đề nghị mua phở cho bà lão ăn tối.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt người nổi tiếng, KOLs, TikToker... đã lên tiếng chỉ trích hành động của Nờ Ô Nô. Netizen cũng đồng loạt kêu gọi tẩy chay Nờ Ô Nô cùng các đơn vị, nhãn hàng đang hơp tác với nhân vật này.

Trưa ngày 28-11, nền tảng TikTok đã cấm vĩnh viễn tài khoản @tuanbrice vĩnh viễn. Đồng thời, hương trình "Chuyển động 24h" của Đài Truyền hình Việt Nam, BTV đã nhắc đến vụ việc ồn ào của hot TikToker Nờ Ô Nô gần đây.

Chiều cùng ngày, nhiều nhóm, page trên Facebook, TikTok... lan truyền bức ảnh của nam TikToker cùng bà cụ được cho là đã xuất hiện trong video. Tài khoản đăng tải hình ảnh trên cho biết, Nờ Ô Nô đã đến tận nhà của bà cụ để thăm hỏi và xin lỗi vì những lời nói của mình.

Tuy nhiên, hình ảnh này vẫn không thể xoa dịu dư luận. Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen vẫn bày tỏ quan điểm bản thân sẽ tiếp tục tẩy chay nam TikToker và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý vụ việc đến cùng.

'Mẹ rơm' dẫn đầu ratting sau 2 tuần lên sóng

Sau 2 tuần lên sóng, phim truyền hình Mẹ rơm đã đạt nhiều thành tích tốt. Theo thống kê từ một hệ thống chuyên đo lường rating, Mẹ rơm đang là chương trình được xem nhiều nhất cả nước, với mức rating 4.0.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Phương Điền không giấu được niềm hồ hởi về kết quả trước mắt. Anh chia sẻ bảng thống kê Top 10 chương trình có tỷ suất người xem cao nhất cả nước hiện nay cùng dòng tâm sự: "Mọi nỗ lực của ekip đã được đền đáp xứng đáng... Xin cảm ơn ekip và tập thể anh chị em nghệ sĩ phim Mẹ Rơm. Xin cảm ơn VFC".

Sau đó, các thành viên trong đoàn phim như nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan, Cao Thái Hà cũng lần lượt chia sẻ lại bảng rating này và chúc mừng lẫn nhau.

Việc Mẹ rơm trở thành phim Việt có tỷ suất người xem cao nhất cả nước hiện nay là minh chứng cho thấy sức sống mãnh liệt của đề tài gia đình gần gũi.

Hyun Bin không ở cạnh lúc Son Ye Jin sinh con đầu lòng

Ngày 28-11, tờ Maekyung đưa tin Hyun Bin không có mặt ở bên cạnh Son Ye Jin khi cô sinh con trai đầu lòng. Tài tử đang bận rộn với lịch trình quay phim tại Mông Cổ.

Đại diện công ty quản lý của nam diễn viên cho biết: "Hyun Bin sang Mông Cổ quay bộ phim Cáp Nhĩ Tân từ ngày 20-11. Anh tập trung hoàn toàn cho vai chính trong bộ phim. Vì thế, anh không thể có mặt bên cạnh vợ lúc lâm bồn".

Người đại diện cho biết tài tử xứ Hàn hạnh phúc khi vợ chồng anh chào đón con đầu lòng.

Trước đó vào ngày 27-11, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin Son Ye Jin sinh con trai đầu lòng. Hiện cô nghỉ ngơi, dưỡng sức tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Yeoksam-dong, Seoul.

Trấn Thành, Wren Evans …tham gia Giải thưởng Truyền hình châu Á 2022

Tại Giải thưởng truyền hình châu Á 2022, Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân là những nghệ sĩ Việt Nam tham dự và sẽ xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng, diễn ra vào ngày 1-12 tại Philippines. Trong đó, Trấn Thành sẽ lên trao giải cho các tác phẩm đoạt giải.

Còn MV Gặp May của Wren Evans sẽ chính thức đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng mục "Best Music Video".

MV Gặp may đã chiến thắng vòng đua bình chọn trong nước MTV Fan Choice (do kênh truyền hình MTV Việt Nam tổ chức) với số phiếu cao, hơn 1,3 triệu lượt vote.

Sau đó, Gặp may tiếp tục lọt top đề cử hạng mục Video âm nhạc hay nhất (Video Best Music Video) tại giải thưởng quốc tế Asian TV Awards, tranh tài với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc...

Song song với việc góp mặt trong đề cử, Wren Evans còn trở thành nghệ sĩ quốc tế trình diễn trên sân khấu ngày trao giải 1-12 với bài hát Gặp may và Baby with you. Kênh TodayTV sẽ phát trực tiếp đêm trao giải này lúc 20h ngày 1-12.

Chung kết Giải thưởng Truyền hình châu Á 2022 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1-12 tại Philippines và ngày 8-1-2023 tại Singapore.

HÀ NGUYỄN