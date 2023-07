HLV Mai Đức Chung đắn đo với Chương Thị Kiều

Trưa ngày 19-7 (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại New Zealand, chuẩn bị cho trận ra mắt gặp đội tuyển nữ Mỹ, nhà đương kim vô địch World Cup vào ngày 22-7. Đây cũng là trận mở màn của bảng E, thuộc khuôn khổ cúp thế giới nữ 2023 và các trận tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha (ngày 27-7), đương kim á quân Hà Lan (ngày 1-8).

HLV Mai Đức Chung khi đụng độ các đối thủ lớn sẽ cho học trò đá phòng ngự phản công chờ thời ghi bàn thắng. Vì thế, hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam chắc chắn làm việc rất nhiều để hạn chế những chân sút đẳng cấp.

Tuyến phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam đang được HLV Mai Đức Chung tính toán về nhân sự với những phương án phù hợp với từng đối thủ. Theo VFF, các cầu thủ như Diễm My, Thu Thương, Thúy Nga hay Chương Thị Kiều được ban huấn luyện lưu ý và truyền đạt nhiều kinh nghiệm khi đối đầu các đối thủ mạnh.

Vấn đề sức khỏe của học trò sẽ khiến HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đắn đo rất kỹ lưỡng để quyết định về việc sử dụng hay thay thế nhân sự trong các trận đấu sắp tới. Đối với trường hợp của Chương Thị Kiều, mặc dù cầu thủ này đang có sự hồi phục tích cực nhưng ban huấn luyện sẽ vẫn cân nhắc và đưa ra cách sử dụng trong các tình huống phù hợp.

Hơn một tháng trước, trung vệ Chương Thị Kiều mới ra sân đá 15 phút cuối trong trận nữ Việt Nam thắng CLB nữ Schott Mainz 2-0 ở chuyến tập huấn châu Âu, sau ca phẫu thuật hai đầu gối bị tổn thương chấn thương. Các trận giao hữu sau đó gặp những đối thủ mạnh như U-23 Ba Lan, tuyển nữ Đức, New Zealand, Tây Ban Nha, ông Chung chưa dám mạo hiểm tung Chương Thị Kiều ra sân.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu được dự báo là rất khó khăn khi gặp Mỹ, đội tuyển mạnh nhất thế giới và đang sở hữu 4 chức vô địch World Cup, hậu vệ Lê Thị Diễm My cho biết: “Trong những buổi tập gần đây, HLV Mai Đức Chung bắt đầu giảm khối lượng, đề cao sự thanh thoát trong di chuyển và linh hoạt khi chơi bóng.

Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên các cầu thủ được góp mặt ở một giải đấu lớn như World Cup. Việc đối mặt với đội tuyển nữ Mỹ cực kỳ khó khăn nhưng cũng là cơ hội lớn để gặp một đại diện xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ tự tin, thi đấu hết mình để có màn trình diễn thật tốt trước nhà vô địch thế giới. Chúng tôi không được phép thua về tinh thần, ý chí”.

Về lối chơi, Diễm My cho biết: “HLV Mai Đức Chung đã tập trung nhiều về khâu phòng ngự. Đội học cách chống không chiến, chọc khe từ đối phương và hỗ trợ nhau bọc lót. Các cầu thủ phòng ngự chúng tôi cũng đã thường trao đổi với nhau trong thời gian qua và biết tiền đạo đối phương cao to, chơi rắn. Chúng tôi động viên nhau kèm chặt, áp sát quyết liệt, cố gắng phán đoán tình huống thật tốt”.

Đội tuyển nữ Việt Nam còn hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đương kim vô địch thế giới Mỹ lúc 13 giờ (giờ địa phương, tức 8 giờ sáng, giờ VN) ngày 22-7 trên sân vận động Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand).

