HLV Philippines điên tiết với việc “chạy điểm” để bằng tuyển Việt Nam

Tuyển nữ Philippines đang tập huấn tại California, Mỹ, và tối 7-9 tuyển Philippines có trận giao hữu với tuyển New Zealand trên sân Titan tại Fullerton, California. Kết quả là Philippines thua 1-2. Một trận thua mà chiến lược gia Úc của tuyển Philippines điên tiết.

Đây là trận giao hữu mà LĐBĐ Philippines lẫn Stajcic nghiên cứu rất kỹ để chọn đối thủ nhằm “chạy điểm” cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng FIFA. Nó sẽ giúp nữ Philippines được phân vào nhóm hạt giống tốt hơn tại lễ bốc thăm World Cup 2023.

LĐBĐ Philippines đứng đầu là tỉ phú Nanong Araneta, là Ủy viên ban chấp hành FIFA bàn với Stajcic và mời tuyển New Zealand (đồng chủ nhà World Cup 2023 với Úc) đá giao hữu. New Zealand đang xếp thứ 22 thế giới còn Philippines là 54. Nếu đánh bại New Zealand thì thứ hạng FIFA của Philippines cải thiện đáng kể.

Stajcic điên tiết vì Philippines có bàn thắng trước do công Sabrina Bolden ghi, nhưng ở hiệp hai, Philippines lại thể thủng lưới hai lần vào các phút 66 và 82 do công Moore và Riley đều từ chấm 11m giúp New Zealand đánh bại Philippines 2-1. Điều đáng nói là ở trận này, các chân sút Philippines bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Dù Philippines đang đứng thứ 54 thế giới còn New Zealand thứ 22 nhưng cách thua như thế và phung phí hàng loạt cơ hội khiến HLV Alen Stajcic rất tức giận.

Vì những trận giao hữu của đội tuyển nữ trong thời gian này là cực kỳ quan trọng với Philippines để cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA ,nhằm ở nhóm hạt giống tốt sẽ giảm thiểu gặp đội mạnh khi bốc thăm chia bảng tại World Cup 2023.

Sau trận thua đau này, HLV Stajcic nói: “Đội 54 thế giới thua đội 22 thế giới không có gì phải phàn nàn, nhưng diễn tiến trên sân cho thấy lẽ ra Philippines phải là đội thắng trận, chúng tôi có cơ hội nhiều, hai bàn thua của chúng tôi lại là do những lỗi lầm cá nhân của hậu vệ gây ra trong những tình huống không cần thiết phải phạm lỗi. Nói về kết quả thì tôi không phàn nàn, nhưng diễn tiến trên sân như thế là chúng tôi thua quả là điều khó...tiêu hóa”.

Tuyển Philippines còn đá giao hữu với Costa Rica nữa để tìm chiến thắng và cải thiện thứ hạng.

Từ vị thứ 54, Philippines phải cải thiện sao cho vào tốp 45 thế giới thì mới mong vào nhóm hạt giống số 3 giống như tuyển nữ Việt Nam trong lễ bốc thăm các bảng ở World Cup 2023.