HLV Shin Tae-yong nghĩ đến điều này là 'tối tăm mặt mày' 29/06/2024 12:12

Kết quả bốc thăm 3 bảng đấu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á khiến HLV Shin Tae-yong, fan hâm mộ Indonesia 'tối tăm mặt mày'. Tuyển Indonesia rơi vào bảng C cùng với Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Bahrain, Trung Quốc.

Nói là tuyển Indonesia rơi vào bảng tử thần thì không đúng, bởi với một đội bóng Đông Nam Á vào giai đoạn 3 thì Indonesia có rơi vào bảng nào thì cũng là “tử thần”. Tuy nhiên fan hâm mộ Indonesia, HLV Shin Tae-yong nghĩ đến điều này là tối tăm mặt mày.

Indonesia vào vòng 1/8 Asian Cup 2023, ở đó thầy trò HLV Shin Tae-yong nhờ một trận ăn may 1-0 trước Việt Nam. Lần đó trung vệ Thanh Bình phạm lỗi níu lưng áo Rafael Struick dẫn đến phạt đền và Indonesia có trận thắng duy nhất để có vé vớt vào vòng 16 đội.

Ở vòng 16 đội thì thầy trò HLV Shin Tae-yong đã bị Úc “đàn áp” và đánh bại 4-0. Một trận đấu mà “những đại bàng Garuda” tơi tả trước “Chuột túi” Úc cao to, khỏe, không ngại va chạm. Trận thua đó thì ông Shin Tae-yong hầu như chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự bất lực và vô cùng yếu thế trước Úc hơn hẳn mọi mặt.

Đó cũng là những thứ làm cho ông Shin Tae-yong thêm động lực gia tăng ngoại lực, nhập tịch ngoại binh thì Indonesia mới đủ sức chơi ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

HLV Shin Tae-yong đang đứng trước ngã ba đường, ký hợp đồng tiếp với Indonesia hay quay về dẫn tuyển Hàn Quốc? Ảnh: Bola

Ở bảng A dễ nhìn ra thứ tự ba đội mạnh nhất là Nhật Bản, Úc, rồi đến Saudi Arabia. Còn Bahrain chỉ trung bình khá mà thôi. Tuy nhiên lần tìm lại lịch sử thì tuyển Indonesia có một kỷ niệm hãi hùng tại Rafa 12 năm về trước.

Lần đó, cụ thể là ngày 29-2-2012, tuyển Indonesia bay đến Rafa để gặp chủ nhà Bahrain trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Tuyển Indonesia đã phải 10 lần vào lưới nhặt bóng trước các chân sút Bahrain, còn đội khách thì không có nổi một bàn danh dự.

Đó cũng là trận thắng đậm nhất lịch sử của Bahrain. Còn cả đất nước Indonesia lên cơn phẫn nộ. Đội tuyển Indonesia phải lùi ngày về để dư luận nguôi ngoai. Lần đó tuyển Indonesia tá túc thêm ở nước ngoài 5 ngày sau mới về, vì lúc đó hàng ngàn fan ở Jakarta đang sục sôi chờ “hỏi tội”.

Sau đó toàn đội Indonesia phải đáp chuyến bay khác về một thành phố khác xa Jakarta để an toàn rồi cầu thủ giải tán từng người về nhà. Dư luận sục sôi, còn FIFA thì tiến hành điều tra liệu trận đấu có bị bán độ hay không. Đó là thời điểm bóng đá Indonesia chìm trong bóng tối và nghi ngờ.

Đây là trận thua tai tiếng 0-10 của Indonesia trước Bahrain vào ngày 29-2-2012. Ảnh: AFC

Bây giờ, ngoài “ba ông anh cả” Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia thì “bóng ma” Bahrain lại hiện diện trong bảng C cùng với Indonesia. Xét về trình độ thì thực tế cho thấy Indonesia chẳng oan chút nào khi nằm ở nhóm hạt giống chót (số 6). Ở bảng C này, Trung Quốc và Indonesia là hai đội yếu nhất bảng, nhưng nếu mang hai đội này so sánh thì có lẽ Indonesia yếu hơn Trung Quốc.

Hiện HLV Shin Tae-yong đang bị tâm lý chi phối. LĐBĐ Hàn Quốc có ý mời ông về dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc thay cho HLV tạm quyền Kim Do-hoon. Nếu ký tiếp bản hợp đồng đến năm 2027 với Indonesia thì những áng mây đen đang chờ ông Shin phía trước. Vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, nhất định tuyển Indonesia sẽ...tơi tả trước các đối thủ và như thế ông Shin Tae-yong sống trong chuỗi ngày tháng căng thẳng tột độ và bất lực.

Ở bảng C với Indonesia gặp toàn đối thủ trên cơ, trong đó Bahrain từng thắng Indonesia 10-0.

Ông Shin lại có quãng thời gian oai hùng khi làm HLV tuyển Hàn Quốc, đó là việc thầy trò ông Shin Tae-yong đã biến nhà đương kim vô địch World Cup Đức thành cựu vô địch khi thắng Đức 2-0. HLV Shin Tae-yong về nhà dẫn dắt tuyển Hàn Quốc sẽ bớt thách thức hơn nhiều so với Indonesia đá thì không hay nhưng hàng triệu fan của họ cứ nghĩ mình là anh cả châu Á.