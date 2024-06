Bốc thăm gia đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á: Đội tuyển Indonesia không thể vào tốp 2, mà tìm kiếm tốp 4 bảng C 27/06/2024 15:01

(PLO)-Đội tuyển Indonesia làm sao chen chân vào tốp 2 bảng C có những ông anh Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia...

Do thành tích và thứ hạng mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA 134 thế giới, đội tuyển Indonesia rơi vào nhóm hạt giống chót (số 6) và rơi vào bảng C.

Nếu gọi là “tử thần” thì không phải vì 18 đội mạnh nhất châu Á nên đội tuyển Indonesia nhìn đâu cũng là “tử thần” mà thôi.

Kết quả đội tuyển Indonesia rơi vào bảng C cùng với Trung Quốc, Bahrain, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản.

Đội tuyển Indonesia là đội thứ ba Đông Nam Á sau Thái Lan, Việt Nam vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup. Ảnh: AFC

Với tình hình này, đội tuyển Indonesia khó và thậm chí không thể chen chân vào tốp 2, tức có vé đi trực tiếp đến World Cup 2026 (Mỹ, Mexico, Canada), nên phải toan tính rồi đưa ra mục tiêu vào tốp 4 bảng C.

AFC đã “thiết kế” giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á có nhiều nét thú vị, làm cho các trận đấu tăng thêm tính hấp dẫn.

Cả một guồng máy chính trị Indonesia, trong đó có Tổng thống Joko Widodo "chống lưng" cho thầy trò HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

18 đội chia làm ba bảng đá vòng tròn lượt đi-về, chọn đội nhất và nhì mỗi bảng đi World Cup 2026. Đội xếp thứ 3 và tư mỗi bảng tập hợp lại thành sáu đội chia làm hai bảng đá vòng Play off (mỗi bảng 3 đội), đá vòng tròn, chọn đội nhất mỗi bảng đi World Cup 2026, hai đội nhì hai bảng đá Play off sân nhà, sân khách, đội thắng giành quyền đi Play off liên khu vực.

...Và như thế, những đội yếu trong bảng có thể tập trung vào tốp 4 thay vì tốp 2 mỗi bảng. Cụ thể bảng C, cỡ như Indonesia, Trung Quốc và cả Bahrain khó và thậm chí không thể là “ăn trên ngồi trước” trước Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia được.

Đội tuyển Indonesia đã “đón đầu” bằng việc làm tất cả những gì có thể, nhất là việc gia tăng sức mạnh cho giai đoạn 3. HLV Shin Tae-yong thừa biết rằng, nếu dùng “nội lực” không thôi thì thật khó nuôi hy vọng ở giai đoạn chính vì thế vài năm qua, nhất là nửa năm trở lại đây, Indonesia quyết liệt chính sách nhập tịch.

Công việc nhập tịch của HLV Shin Tae-yong được cả guồng máy chính trị Indonesia “chống lưng”, trong đó có Tổng thống Joko Widodo, giới tỉ phú Indonesia, đứng đầu là là Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir.

+Kết quả bốc thăm 3 bảng đấu:

Bảng A: Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Kyrgyz Republic, Triều Tiên

Bảng B: Hàn Quốc, Iraq, Jordan, Oman, Palestine, Kuwait

Bảng C: Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Bahrain, Trung Quốc, Indonesia.