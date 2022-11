Hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

(PLO)- Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ 2,2 hoặc 3,7 triệu đồng nếu nghỉ không lương 1 tháng trở lên tính từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm 2021.

Ngày 29-11, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 24 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Quyết định quy định hỗ trợ một lần mức 3,7 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Để được hưởng hỗ trợ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng 4 yêu cầu sau:

Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Mục II Nghị quyết số 68 ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 126 ngày 8-10-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 68/NQ-CP) do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người được hưởng hỗ trợ phải có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập ít nhất hết năm học 2021-2022 theo kế hoạch năm học của địa phương, bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại.

UBND cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 31-12-2022.

