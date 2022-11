Hỗ trợ kinh phí cho 17 bệnh viện trả lương nhân viên

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM vừa phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố hỗ trợ 17 bệnh viện gặp khó khăn trong trả lương cho nhân viên.

Theo thông tin từ website Sở Y tế TP.HCM, Sở này vừa phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách TP hỗ trợ cho 17 bệnh viện (BV) đang gặp khó khăn trong chi trả thu nhập tăng thêm đặc thù cho nhân viên y tế (NVYT) theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Trong số 17 BV có BV Trưng Vương vừa được báo chí phản ánh hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Sở Y tế, những khó khăn của các BV trong chi trả thu nhập tăng thêm là hệ quả của tự chủ BV chưa bền vững, đặc biệt là ở thời điểm hiện nay - một số BV không đứng vững được sau dịch COVID-19, số lượt khám chữa bệnh giảm sâu dẫn tới nguồn thu của BV giảm sút theo.

9 tháng đầu năm 2022, TP.HCM ghi nhận hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Nhiều BV rơi vào tình trạng thiếu điều dưỡng nhưng không thể tuyển mới...

Đánh giá kết quả sau 20 năm chuyển đổi từ cơ chế ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, kết quả đạt được rõ nét nhất là ngân sách TP chi cho lĩnh vực y tế đã giảm từ 7% (năm 2016) xuống còn 2% (2020). Một số BV phát triển tốt cả về chuyên môn kỹ thuật lẫn chất lượng phục vụ người bệnh.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều BV gặp khó khăn với sự xuất hiện những khoảng cách giữa các BV công lập với nhau và khoảng cách này ngày càng rõ nét hơn.

Cụ thể: Khoảng cách về tỷ trọng nguồn thu từ khám chữa bệnh (KCB) BHYT, nếu như các BV đa khoa có tỷ trọng nguồn thu từ KCB BHYT là chủ yếu (trên 70%), còn nguồn thu từ KCB theo yêu cầu chỉ chiếm tỷ trọng thấp (dưới 30%), thì các BV chuyên khoa có tỷ trọng ngược lại, ít lệ thuộc nhiều vào KCB BHYT (dưới 50%).

Do đó, nếu cơ chế thanh toán KCB BHYT chưa thật sự ổn định thì các BV đa khoa luôn chịu tác động nhiều hơn các BV chuyên khoa.

Tiếp đó là khoảng cách về quỹ phát triển sự nghiệp giữa các BV công lập với nhau. Bên cạnh một số BV chuyên khoa có số dư quỹ phát triển sự nghiệp (từ nguồn chênh lệch thu chi theo quy định) ngày càng lớn thì còn rất nhiều BV đa khoa gặp khó khăn trong việc trích lập quỹ này, thậm chí có BV không có nguồn để trích lập. Việc này dẫn tới khó khăn khi BV muốn sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, đào tạo nhân viên…

Khoảng cách về mức thu nhập tăng thêm giữa NVYT công lập cũng là một vấn đề. Tổng thu nhập tăng thêm trung bình dao động từ 7-39 triệu đồng/tháng, trong đó, các BV đa khoa thường có mức thu nhập tăng thêm bình quân thấp hơn các BV chuyên khoa.

Khoảng cách về tần suất nghỉ việc của NVYT giữa các BV đa khoa cao gấp 2 lần so với các BV chuyên khoa (8% so với 4% theo số liệu năm 2019). Khoảng cách về tần suất NVYT nghỉ việc là hệ quả của sự chênh lệch về thu nhập tăng thêm của NVYT giữa các BV công lập, do thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống buộc NVYT nghỉ việc để chuyển đổi sang BV tư hoặc chuyển đổi nghề.

G.THANH