Hoa hậu Bảo Ngọc góp tiếng nói trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

COY18 được tổ chức bởi YOUNGO - Đơn vị bầu cử Thanh niên và Trẻ em chính thức của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) - và được chủ trì bởi Arab Youth Center, American University of Sharjah và Green House - một tổ chức tư vấn về khí hậu do sinh viên lãnh đạo tại New York University in Abu Dhabi. COY18 là hội nghị đưa ra bản tuyên bố chung của thanh niên toàn cầu đến COP28.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: SV

Hội nghị Thanh niên về Biến đổi khí hậu nằm trong khuôn khổ COY18 và COP28, nơi mà các thanh niên đại diện từ hơn 100 quốc gia, cùng nhau xây dựng và đóng góp các ý kiến trong cuộc thảo luận về giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất ở mức 1,5 độ, tham gia giải quyết biến đổi khí hậu ​​ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Hoa hậu Bảo Ngọc cùng hai đại diện khác đã có mặt tại Dubai trong ngày 28-11 vừa qua để tham gia thảo luận.

Hoa hậu Bảo Ngọc tại sự kiện.

Bên cạnh vai trò Đại sứ LCOY Vietnam 2023 và Đại sứ về môi trường của các tổ chức xã hội, Hoa hậu Bảo Ngọc còn là người khởi xướng dự án "Earth Day - Everyday" nhằm lan tỏa các thông điệp và hành động sống xanh mỗi ngày đến đông đảo bạn trẻ. Dự án đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn bạn trẻ trên cả nước.

Hoa hậu Bảo Ngọc với dự án Earth Day - Everyday.

Sau hội nghị tại UAE, Bảo Ngọc sẽ tiếp tục đặt chân đến Ai Cập để đồng hành cùng Miss Intercontinental 2023 và hoàn thành nhiệm kỳ của mình với nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Ngày 15-12 sắp tới, sẽ là ngày final walk của hoa hậu Bảo Ngọc trên cương vị Miss Intercontinental 2022.

