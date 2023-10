Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa công bố dự án cộng đồng; Trấn Thành đáp trả antifan cực gắt

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa công bố dự án cộng đồng

Mới đây, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã công bố dự án xã hội mà bản thân đã và đang thực hiện.

Dự án cộng đồng của Bùi Quỳnh Hoa được thực hiện năm 2022. Ảnh: NSCC

Theo đó, nàng hậu gốc Hà Nội cho biết: "Ngoài việc quan tâm đến sức khoẻ, cơ thể của phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, phụ nữ người dân tộc thiểu số hoặc những nơi không có nhiều cơ hội được tiếp cận đến y tế hiện đại nói chung thì còn một điều mà Quỳnh Hoa luôn trăn trở, liệu các chị em ở vùng núi cao đã biết đến những nguy hiểm liên quan đến các bệnh phụ khoa hay không?

Như chúng ta đã biết, với những nơi khó khăn, xa xôi và còn lưu giữ những phong tục tập quán cũ,… ở đó người dân chưa có được nhận thức đầy đủ để có thể quan tâm, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân nói chung và các bệnh liên quan đến sức khoẻ sinh sản và sinh dục ở phụ nữ nói riêng" – nàng hậu chia sẻ.

Trong suốt hơn 2 năm tâm huyết cùng dự án “W PROJECT”, Quỳnh Hoa đã đến những nơi cần sự hỗ trợ cùng các chuyên gia, ê-kip của mình đã và đang có những hoạt động thiết thực như tuyên truyền và hỗ trợ chăm lo về BHYT, trao tặng những bộ kit phòng bệnh.

Ngoài ra còn phối hợp với các cơ quan y tế, những đơn vị phụ trách chăm lo sức khoẻ của địa phương đến thăm hỏi và phổ cập những kiến thức về sức khoẻ sinh sản, sinh dục cũng như sự nguy hiểm của bệnh này.

Một trong những hoạt động nổi bật của dự án chính là ngày 6-3-2022, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cờ Đỏ tổ chức tặng 100 phần quà cho hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện.

Mỗi chị được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng (bao gồm thẻ BHYT trị giá 800.000 đồng, cùng tiền mặt 200.000 đồng). Tổng trị giá đợt tặng quà là 100 triệu đồng, do Bùi Quỳnh Hoa tài trợ.

Trấn Thành đáp trả antifan cực gắt

Trong livestream trò chuyện với người hâm mộ, Trấn Thành thể hiện thái độ với những lời "khịa" của cộng đồng mạng. Nam nghệ sĩ cho biết anh có đọc được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân, có buồn nhưng không mấy để tâm.

Đồng thời, ông xã Hari Won cũng yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng.

Trấn Thành nhận nhiều ý kiến mỉa mai khi vào vai Bác Ba Phi trong dự án Đất rừng phương Nam

Diễn viên Đất rừng phương Nam cho rằng con người không thể điều khiển người khác theo ý mình. Nam diễn viên chọn cách nói ra không phải để cà khịa lại những người thích nói về mình.

"Tôi không có dự định thuyết phục antifan dừng cà khịa mình. Tôi chỉ nói thay vì tấn công và làm người khác buồn thì dành thời gian cho gia đình, kiếm tiền nhiều hơn chút để lo cho cha mẹ, khiến cha mẹ vui hay có thể hoàn thiện bản thân mình"- anh nói.

Chia sẻ của Trấn Thành lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội. "Lại nói đạo lý, cứ thích tỏ vẻ", "Không buồn sao lại lên tiếng vậy anh?", "Lời nói của Trấn Thành không rực rỡ chút nào''.... là một số bình luận của khán giả.

Một số ý kiến lại cho rằng nam diễn viên nói đúng, không thích có thể lướt qua, không quan tâm hay tranh luận để nặng lòng.

H’Hen Niê tiết lộ không biết nói Tiếng việt năm cấp I,II

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã có mặt tại buổi lễ khánh thành dự án "Non cao tới trường" với việc bàn giao các hạng mục sửa chữa, xây dựng tại trường Tiểu học Chi Khen (Bình Hẻm, Lạc Sơn, Hoà Bình).

Tại buổi lễ, H’Hen Niê cho biết bản thân rất xúc động khi trường đã được sửa sang khang trang và gửi lời cảm ơn đến các anh chị Công an Hà Nội đã có sự kết nối rất lớn, dành tình thương để hoàn thành một điểm trường tuyệt vời như vậy.

Nàng hậu tiết lộ thêm về bản thân, thời điểm từng gặp khó khăn trong việc học tập.

"Giống như cô Hen, hồi học cấp 1 cấp 2, cô Hen không biết nói tiếng Việt. Cô Hen rất ngại giao tiếp bằng tiếng Việt, mỗi ngày đi học đều rất áp lực. Thậm chí, ba cô Hen còn dạy cô học thuộc lòng, không biết chữ abc.

Nhưng chặng đường khó khăn sẽ được giải quyết từng ngày nhờ có sự quan tâm của các giáo viên, Bộ Giáo dục luôn tìm cách để cho người đồng bào có thể học tập tốt hơn…" – nàng hậu cho hay.

H'Hen Niê vui trung thu với các em học sinh tại điểm trường mới. Ảnh: FBNV

Trong sự kiện bàn giao khánh thành trường Tiểu học Chi Khen, các em học sinh được hoà mình vào không khí lễ hội, rước đèn Trung thu, giao lưu văn hoá, hoạt động biểu diễn thời trang.

Các bạn nhỏ được xúng xính diện những chiếc đầm lộng lẫy của NTK Thảo Nguyễn, sau đó được Hoa hậu H'Hen Niê trang điểm má hồng trước khi lên sân khấu trình diễn.

Hoa hậu Tiểu Vy Việt hóa hit của Jisoo Blackpink

Nhân kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vỹ đã tổ chức fan meeting cùng khán giả và fan hâm mộ.

Suốt hành trình dài sau khi đăng quang đây là buổi fan meeting của người đẹp Quảng Nam.

Theo đó, tại buổi fan meeting nàng hậu đã có dịp khoe giọng hát cũng như vũ đạo qua các ca khúc như Flower và All eyes on me (phiên bản lời Việt).

Đoạn clip Tiểu Vy thể hiện ca khúc như Flower. Nguồn: MXH

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip khoe vũ đạo của Tiểu Vy đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đa số cư dân mạng đều để lại bình luận bày tỏ sự hài hước đối với những màn trình diễn của nàng hậu.

Tuy nhiên cũng có một số khán giả mong cô nàng chỉ nên hát ca khúc này ở những buổi họp fan như thế này.

Không chỉ vậy, tại buổi fan meeting Tiểu Vy còn được song ca với Bảo Thy qua ca khúc Công chúa bong bóng…

Tại chương trình, phần mini games các fan chiến thắng đã được tặng vé tham dự đêm National Costume, bán kết và chung kết của Miss Grand International 2023.

