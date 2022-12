Hoàn cảnh đáng thương của 2 em nhỏ bị bố mẹ 'giam lỏng' trong nhà

Ngày 13-12, lãnh đạo UBND xã Cư Kpô, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết chính quyền và các cơ quan chức năng xã đã đưa ông HNH (44 tuổi) và vợ là bà TTN (40 tuổi, ngụ thôn Kty 4) đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Sinh con rồi phát bệnh nặng

Kể từ khi hai vợ chồng được đưa đi chữa bệnh, căn nhà nhỏ nằm sát đường Quốc lộ 14 vốn dĩ đìu hiu, nay càng vắng lặng tiếng người. Cứ trưa đến và chiều muộn, bà Tưởng Thị Oanh (52 tuổi, ngụ cùng xã, chị gái bà N) lại đến căn nhà này để chăm sóc hai cháu HNM (12 tuổi) và chị gái là HTH (15 tuổi), con của bà N.

Vừa chuẩn bị xong bữa ăn trưa cho các cháu, bà Tưởng Thị Oanh kể trước đây em gái mình không có biểu hiện gì bất thường. “Kể từ khi sinh đứa con thứ hai được vài tháng, N bắt đầu có biểu hiện bất thường. Nó thường xuyên khóc lóc, rồi… dần xa lánh người quen” – bà Oanh nhớ lại.

Sau đó, gia đình đã đưa N đi bệnh viện tâm thần điều trị. Bệnh vừa thuyên giảm, N được đón trở lại gia đình. Còn chồng của N ít nói và hầu như không tiếp xúc với người dân, kể cả người quen trong gia đình.

Ngồi khép nép bên bác ruột mình, cháu HNM chia sẻ tha thiết muốn đến trường theo học. “Cháu thích học nhưng bố mẹ không đồng ý và suốt ngày nhốt cháu ở nhà, không cho cháu ra ngoài và tiếp xúc với ai. Ở nhà, cháu chỉ biết chơi với chị gái hoặc lấy mấy viên bi để chơi. Có lần, cháu lén ra sau vườn hái ổi ăn thì bị mẹ la mắng và nói rằng ổi bị đầu độc nên không được ăn. Do trong nhà không có đèn điện nên cứ chiều muộn, bố mẹ lại bắt lên giường ngủ” – cháu M cho hay.

Theo bà Oanh, càng ngày, hai vợ chồng N càng sống khép kín hơn. "Họ hàng bên nội ngoại đã nhiều lần đến nhà động viên để hai con nhỏ đi học. Nhưng vợ chồng N đều không đồng ý” – bà Oanh kể.

Ba lần chính quyền, công an giải cứu hai cháu

Vẫn theo bà Oanh, từ năm 2017 đến nay, chính quyền địa phương và công an xã đã ba lần giải cứu hai cháu M và H bị bố mẹ giam lỏng trong nhà.

Thiếu tá Hoàng Văn Lương, Phó Trưởng Công an xã Chư Kbô cho hay nhiều năm nay, bà N bị bệnh tâm thần, còn ông H có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Hai vợ chồng này ngoài việc sống rất khép kín, còn từ chối nhận quà của người khác.

"Mỗi khi chính quyền địa phương đến hỏi thăm là vợ chồng bà N không chịu tiếp xúc, rồi đóng cửa vào trong nhà. Chính vì vậy, đây là trường hợp được lực lượng công an và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm" - thiếu tá Hoàng Văn Lương cho hay.

Một cán bộ Công an xã Chư Kbô xác nhận, năm 2020, nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành giải cứu hai cháu đang bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày. “Lúc này trông hai cháu rất nhem nhuốc. Đặc biệt, vết thương ở mặt của bé gái bị nhiễm trùng. Chúng tôi đã đưa cháu bé vào bệnh viện để thăm khám và điều trị” – vị cán bộ này kể.

Sau đó, người thân quyết định đưa gia đình bà N về quê ngoài Bắc để tiện chăm sóc và cho hai bé đi học. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, vợ chồng bà N lại dắt díu các con vào lại Đắk Lắk. “Tháng 9-2022, cháu HTH đã lén trốn ra ngoài, rồi tìm đến nhà người thân xin ở lại và đi học. Còn cháu M tiếp tục bị bố mẹ nhốt ở trong nhà. Đến ngày 29-11-2022 thì hai cháu được giải cứu” – vị cán bộ Công an xã Cư Kpô cho biết thêm.

Ông Nguyễn Viết Mùi, Phó Chủ tịch xã Chư Kbô thông tin gia đình bà N thuộc diện hộ nghèo. Người vợ có hồ sơ bị tâm thần nên đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Còn người chồng chưa có hồ sơ bệnh tật.

“Theo quy định, nếu hai vợ chồng cùng bị bệnh thì các con sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, hai chị em cháu M có nguyện vọng ở gần nhà người thân. Do đó, chúng tôi đang tìm cách thông qua Hội Chữ thập đỏ của xã để kêu gọi giúp đỡ các em có điều kiện đi học, sau này có thể lo cho bố mẹ” – ông Mùi thông tin.

Như PLO đã đưa tin, sáng 29-11, Công an huyện Krông Búk đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã Chư Kbô khống chế ông HNH và vợ là bà TTN và giải cứu thành công cháu HNM. Hiện nay cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc.

Lực lượng công an cho hay cha mẹ cháu M đều bị bệnh tâm thần.

Hai người này sống khép kín trong nhà và không tiếp xúc với ai. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa hai vợ chồng vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị.