Hoàn thành đầu tư 251km đường cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An

(PLO)- Việc hoàn thành cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu nâng nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km, góp phần nối thông tuyến Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km.

Sau hơn 1 tháng thông xe, sáng 18-10, Bộ GTVT chính thức làm lễ khánh thành dự án thành phần Quốc lộ (QL) 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017 - 2020).

Triển khai 3 ca 4 kíp, thi công xuyên lễ, Tết

Điểm lại những khó khăn của hai dự án trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, cho biết dự án thành phần cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu triển khai trong giai đoạn cả nước tập trung phòng chống dịch COVID-19, nhiều thời điểm giãn cách xã hội, không thể huy động nhân sự, vận chuyển máy móc vào công trường.

Sau khi dịch được kiểm soát, hai dự án lại tiếp tục đối diện với giá nhiên liệu, vật liệu có thời điểm tăng cao đột biến; Khó khăn về công tác mặt bằng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng thông thường, bố trí bãi đổ thải. Tiếp đó là thời tiết, khí hậu cực đoan, mùa mưa đến sớm và kéo dài hơn thường lệ khiến nhiều thời điểm không thể thi công.

Vì vậy, trong thời gian triển khai hai dự án, ngành đã phát động các phong trào thi đua với mục đích vừa động viên, cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để các chủ thể tham gia dự án nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai 3 ca 4 kíp, thi công xuyên lễ, Tết.

Thêm vào đó, các Ban Quản lý dự án cũng đã áp dụng, giải quyết nhanh nhạy, linh hoạt trong việc áp dụng mọi cơ chế giải ngân nhằm hỗ trợ, duy trì năng lực tài chính cho các nhà thầu.

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khánh thành giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa Hà Nội và Nghệ An.

Còn các đơn vị tư vấn đã bám sát hiện trường, giám sát chặt chẽ về quy trình, chất lượng thi công, đẩy nhanh nghiệm thu thanh toán, kịp thời xử lý những điều chỉnh, bổ sung về thiết kế kỹ thuật. Các nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tài chính, nỗ lực thi công ngày đêm để thực hiện đúng cam kết thi đua về tiến độ hoàn thành từng gói thầu.

“Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” vượt qua những khó khăn, thách thức, hai dự án QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành các hạng mục chính tuyến và đưa vào khai thác tạm để phục vụ nhân dân đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2-9 vừa qua, và cơ bản hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10-2023…”- Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay.

Biểu dương những cố gắng của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cho biết việc triển khai hai dự án cũng mang lại nhiều bài học lớn để nghiên cứu nhân rộng, trong đó có cả việc sửa Luật đất đai đang được Chính phủ thực hiện.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ GTVT cắt băng khánh thành dự án.

Theo Phó Thủ tướng, việc kết nối các khu kinh tế động lực của Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho tiểu vùng Bắc Trung Bộ, gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thúc đẩy hình thành phát triển hệ sinh thái kinh tế công nghiệp - dịch vụ - đô thị.

Ngoài ra, để có được tuyến cao tốc này, Phó Thủ tướng cũng đánh cao sự chủ động vào cuộc của các bộ, ngành trung ương nhất là UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời việc đẩy nhanh tiến độ, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư để người dân yên tâm về nơi ở mới với điều kiện sống tốt hơn.

Chưa thu phí cao tốc

Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ Hà Nội về Nghệ An được đầu tư hoàn thành từng phần. Trong đó, đoạn từ Mai Sơn (Ninh Bình) đến QL45 (Thanh Hóa) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 29-4.

Phần tiếp theo là 93,2 km, từ QL45 Thanh Hóa đến nút giao QL7 thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An được chia làm hai dự án nhỏ. Trong đó đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43 km, có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng, thuộc trách nhiệm đầu tư của Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, tổng mức đầu tư dự án là hơn 7.293 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 6, Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Khi đưa vào khai thác, trong giai đoạn đầu, cả hai đoạn cao tốc quy mô bốn làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, vận tốc lưu thông 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sau này, tăng lên sáu làn xe, sẽ vận hành ở vận tốc 100-120 km/h.

Việc khánh thành, đi vào khai thác 93,2 km cao tốc mới này nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050 km; góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên QL1A.

Tuyến cao tốc này được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước, nên sau khi thông xe tạm thời chưa thu phí.

Cuối năm 2025 thông tuyến cao tốc Bắc - Nam Thứ trưởng Lê Đình Thọ, cho biết ngành đang đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các dự án cao tốc để phấn phấn đấu đến cuối năm 2025, sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau và cả nước sẽ có 3.000 km đường bộ cao tốc; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

