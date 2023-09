Ngày 26-9, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lần 2 đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế (46 tuổi, tên gọi khác là Thế Tùng, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Thế có đơn xin hoãn.

Dẫn giải Tưởng Đăng Thế (áo đen) thực nghiệm hiện trường. Ảnh chụp từ hồ sơ vụ án

Vụ án giết người xảy ra từ năm 2006, nhưng 14 năm sau, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao có quyết định hủy toàn bộ hai bản sơ và phúc thẩm, chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra lại.

Theo cáo trạng, chiều 18-1-2006, vợ chồng ông TPH (ngụ xã Ea Kênh) phát hiện con gái là cháu TTKH (khi đó 13 tuổi) nằm bất tỉnh ở vườn cà phê phía sau nhà, trong tình trạng không mặc quần, đầu chảy nhiều máu. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 23-1-2006, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một người dân (giấu tên) tố giác Tưởng Đặng Thế là người đã giết cháu H.

Sáng 26-1-2006, Thế khai nhận nội dung hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, bị cáo Thế không thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo khai việc nhận tội là do cán bộ điều tra ép cung, đánh đập.

Theo quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, việc Thế bị điều tra viên đánh khi hỏi cung ngày 12-4-2006 là có thật.

Nhưng trong các ngày lấy lời khai Thế trước đó (nhất là ngày 25, 26-1-2006), thì Thế có bị đánh đập, ép cung, mớm cung hay không cần phải điều tra làm rõ, để đánh giá tính khách quan, trung thực trong lời khai nhận tội của Thế cũng như kết quả thực nghiệm điều tra.

Bên cạnh đó, tòa tối cao còn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ, rà thoát thêm đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án giết người. Trong đó, cần làm rõ Lê Nam Tuấn (ngụ xã Ea Kênh) có liên quan đến vụ án không.

Bởi vì, sau khi vụ án mạng xảy ra, công an đã triệu tập Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bỏ đã bỏ nhà đi Khánh Hòa, rồi đến Nghệ An. Sau khi bắt được hung thủ vụ án, người thân đã ra Nghệ An đón Tuấn về.

VŨ LONG