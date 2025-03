Hôm nay, tòa xét xử vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Huế 20/03/2025 09:06

Ngày 20-3, TAND TP Huế đưa ra xét xử vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Huế).

Những người bị truy tố gồm Đào Hữu Long - Nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế; Trần Hưng Huy, Dương Phúc Thiện, Ngô Văn Tiến (cựu Phó Giám đốc); Phạm Quang Hồng - Trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện Sở GTVT (nay là sở Xây dựng); Nguyễn Phan Phú Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế ô tô Thống nhất Huế.

Cựu lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 2 năm 2023, Đào Hữu Long, Trần Hưng Huy, Dương Phúc Thiện, Ngô Văn Tiến khi làm lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận tiền của các chủ phương tiện trong và ngoài tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe.

Sau khi thỏa thuận việc làm thủ tục cải tạo theo yêu cầu của chủ xe và số tiền mà chủ xe phải đưa, thì các bị cáo trên đã liên hệ với các cơ sở thiết kế trong và ngoài tỉnh để đề nghị làm trọn gói hồ sơ thiết kế; hợp thức việc thi công cải tạo xe, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo khống.

Trong đó, Đào Hữu Long đã nhận trực tiếp 258 chủ xe với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng chuyển cho cơ sở thiết kế 1,27 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, dù Long không nhận tiền nhưng đồng phạm với các bị can khác hơn 261 triệu đồng vì ký vào hồ sơ hợp thức cả các bị can trên. Do vậy, Đào Hữu long phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền là hơn 2,5 tỉ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ND

Trần Hưng Huy nhận trực tiếp của 255 chủ xe với số tiền là hơn 2 tỉ đồng, chuyển cho cơ sở thiết kế hơn 1,2 tỉ đồng, thu lợi 797 triệu đồng. Ngoài ra, Huy không nhận tiền nhưng đồng phạm với các bị can khác 639 triệu đồng với việc ký vào hồ sơ hợp thức hóa.

Tương tự, Dương Phúc Thiện nhận trực tiếp của 44 chủ xe với số tiền 267 triệu đồng, chuyển cho cơ sở thiết kế 220 triệu đồng, thu lợi 47 triệu đồng. Thiện không nhận tiền nhưng đồng phạm với các bị can khác 649 triệu đồng vì ký hồ sơ hợp thức của các bị cáo trên.

Ngô Văn Tiến đã nhận của 44 chủ xe với số tiền 122 triệu đồng, chuyển cho cơ sở thiết kế hơn 90 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 31 triệu đồng. Tiến không nhận tiền nhưng đồng phạm với các bị can khác 72 triệu đồng vì ký vào hồ sơ hợp thức hóa.

Nguyễn Phan Phú Nguyên nhận từ các bị cáo Long, Huy, Thiện, Tiến và nhận của chủ xe với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Nguyên nộp phí thẩm định thiết kế hơn 92 triệu đồng, đưa cho Phạm Quang Hồng 322 triệu đồng, còn thu lợi hơn 934 triệu đồng.

Phạm Quang Hồng nhận hồ sơ thẩm định thiết kế cải tạo xe cho Nguyễn Phan Phú Nguyên, mỗi hồ sơ Nguyên đưa cho Hồng 1 triệu đồng. Tổng số tiền Hồng thu lợi bất chính là 322 triệu đồng.