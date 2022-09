Hơn 25.000 lượt du khách đến Long An trong dịp lễ 2-9

Ngày 5-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, tại các khu di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng, các điểm vui chơi, khu nghỉ dưỡng trên địa tỉnh Long An đón hơn 25.000 lượt khách từ các tỉnh, thành phố đến tham quan, vui chơi giải trí, ước doanh thu khoảng 13 tỉ đồng.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại Long An trong những ngày nghỉ lễ 2-9 khá phong phú, đa dạng. Một số điểm tham quan thu hút du khách, như: vườn Thú Mỹ Quỳnh, huyện Đức Hòa đón khoảng 7.500; Khu du lịch Happyland, huyện Bến Lức đón 5.500 khách.

Bên cạnh đó những điểm du lịch khác như: Phước Lộc Thọ, Làng nổi Tân Lập... cũng đón từ 400 đến 1.000 khách đến sử dụng các dịch vụ ẩm thực, vui chơi tham quan. Các khu di tích cũng đón khoảng 350 lượt khách.

Chỉ trong 3 ngày 1, 2, và 3-9, đã đón trên 20.000 lượt khách đến vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng. Trong đó khách lưu trú khoảng 10.000 khách, chủ yếu là khách nội địa, không có khách quốc tế. Ngày 4-9 đón thêm khoảng 5.000 lượt khách đến với Long An.

Trong dịp lễ 2-9 này, công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các tệ nạn xã hội trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ quy định 5K phòng chống COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và người lao động trong ngành du lịch.