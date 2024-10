Hơn 3 triệu trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước 07/10/2024 16:23

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh qua gần 3 tháng triển khai Luật Căn cước, lực lượng Công an đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương và Nhân dân.

Chiều 7-10, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về kết quả thực hiện cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận căn cước sau ba tháng thực hiện Luật Căn cước.

3 tháng, cấp gần 9,6 triệu thẻ Căn cước

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7, có một số điểm mới.

Theo đó, chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước; bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước.

Luật cũng bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử; bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học...

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an.

Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Công an đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể, Bộ đã tham mưu ban hành và ban hành các văn bản QPPL quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước.

Đồng thời, rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Luật Căn cước và sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

Bộ Công an cũng đã đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử...

Đáng chú ý, Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân; mở đợt cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước...

Thông tin cụ thể kết quả đạt được, người phát ngôn Bộ Công an cho hay từ ngày 1-7 đến 7-10, lực lượng Công an đã cấp gần 9,6 triệu thẻ Căn cước.

Trong số này, có gần 3,2 triệu thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; hơn 4 triệu thẻ cho trẻ em từ đủ 6 đến 14 tuổi và gần 2,4 triệu thẻ cho người từ đủ 14 tuổi.

“Toàn quốc đã thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và thu nhận hơn 260 mẫu ADN” - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết.

“Việc triển khai Luật Căn cước và công tác thu nhận hồ sơ, cấp Căn cước cơ bản thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả” - theo ông Hoàng Anh Tuyên.

Đề xuất thành lập sàn giao dịch dữ liệu

Cũng tại cuộc họp báo, phóng viên đặt vấn đề Bộ Công an đang xây dựng dự án Luật Dữ liệu, trong đó đề xuất lập sàn giao dịch dữ liệu. “Đề nghị Bộ Công an cho biết những dữ liệu nào dự kiến được đưa lên sàn giao dịch?” - phóng viên hỏi.

Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Công an Hoàng Anh Tuyên cho biết trên thế giới rất nhiều sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu đang phát triển với xu hướng ngày càng mở rộng, gắn kết với mọi ngành nghề kinh tế, hoạt động xã hội.

Ông Tuyên dẫn chứng về sàn giao dịch dữ liệu; dịch vụ trung gian dữ liệu; dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu; xác thực điện tử đối với dữ liệu không gắn với chủ thể danh tính điện tử...

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Công an, nước ta chưa có quy định pháp luật điều chỉnh các hoạt động này để tạo cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy, phát triển các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu, tạo lập thị trường dữ liệu.

Do vậy, dự thảo Luật Dữ liệu bổ sung quy định về Sàn giao dịch dữ liệu để góp phần thiết lập thị trường dữ liệu, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành kinh tế, chuyển đổi phương thức giao tiếp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân và các quan hệ xã hội trên môi trường số...

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết do đây là những quy định mới, lần đầu tiên được quy định, cần cơ chế linh hoạt để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Do vậy, tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ ngày 23-9 vừa qua, Chính phủ đã thống nhất xây dựng dự thảo luật theo hướng không quy định cụ thể nội dung này trong luật mà giao Chính phủ quy định lộ trình, giải pháp phát triển thị trường phù hợp với thực tiễn.