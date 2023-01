Hơn 300.000 SUV cũ của Mercedes-Benz thuộc diện triệu hồi

(PLO)- Hơn 300.000 xe Mecerdes-Benz cũ thuộc diện triệu hồi vì có nguy cơ chết máy.

Mercedes-Benz đã ban hành lệnh triệu hồi tự nguyện hơn 300.000 xe do lỗi chết máy. Theo các tài liệu do Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ (NHTSA) công bố, đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến những chiếc SUV cũ được sản xuất từ năm 2011.

Cụ thể, số xe bị ảnh hưởng là 323.963 chiếc Mercedes-Benz M-Class thế hệ thứ ba (W166), sau này được đổi tên thành GLE-Class trong bản nâng cấp năm 2015 và GLE Coupe (C292). Được xác định thông qua hồ sơ sản xuất, những chiếc xe bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 1-7-2011. Việc sản xuất những chiếc bị ảnh hưởng đã kết thúc vào ngày 25-11-2019.

Các tài liệu của NHTSA chỉ ra rằng vấn đề nằm ở chỗ nước có thể tràn vào khu vực phía sau của những chiếc xe bị ảnh hưởng nói trên. Những điều này đã được ghi lại trong các khiếu nại của khách hàng được gửi vào đầu năm 2018. Vì nước có thể tích tụ trong bánh xe dự phòng.

Mercedes-Benz đã điều tra vấn đề này cách đây vài năm và tiến hành phân tích những nguy cơ tiềm ẩn của nước tích tụ trong bánh xe dự phòng. Công ty kết luận rằng vấn đề này có thể dẫn đến trục trặc của bơm nhiên liệu nói trên và gián đoạn việc cung cấp nhiên liệu cho động cơ, sau đó có thể dẫn đến chết máy mà không có cảnh báo.

Mặc dù các tài liệu không nêu rõ rằng vấn đề chết máy đã xảy ra với khách hàng, nhưng Mercedes-Benz đã ban hành lệnh triệu hồi tự nguyện như một biện pháp phòng ngừa. Các đại lý sẽ kiểm tra các phương tiện bị ảnh hưởng xem có nước vào bánh dự phòng hay không, cũng như thay thế bộ phận điều khiển bơm nhiên liệu nếu thấy cần thiết. Một nút xả nước cũng sẽ được lắp vào hốc bánh xe dự phòng.

