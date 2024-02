Hơn 400 công ty dệt may tham gia triển lãm quốc tế tại TP.HCM

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Tập đoàn Mess Franfurt cho biết, Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may Việt Nam 2024 (VIATT) sẽ diễn ra từ 28-2 đến 1-3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Hơn 400 doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế tham dự

Đây là triển lãm thương mại quốc tế mang tầm khu vực trong lĩnh vực chuyên ngành về sợi; vải và phụ kiện dệt may; may mặc; dệt gia dụng; công nghệ dệt và máy khâu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

VIATT 2024 có trên 500 gian hàng trưng bày của hơn 400 doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đặc biệt, khu gian hàng Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của triển lãm, giới thiệu đến quan khách về thế mạnh, thương hiệu ngành dệt may Việt Nam.

Bên cạnh đó, hơn 14 hội thảo với các chủ đề chính như thiết kế và các xu hướng, chiến lược tiếp cận thị trường, công nghệ dệt và vải không dệt, các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững... sẽ giúp DN tiếp cận thông tin mới nhất ngành dệt may thế giới.

Ngày 28, 29-2 dự kiến diễn ra những buổi trình diễn thời trang, giới thiệu các xu hướng thời trang bền vững tại Việt Nam và quốc tế.

DN dệt may tìm các đơn hàng nhỏ, chờ thị trường phục hồi

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, năm 2023 do ảnh hưởng kinh tế thế giới ngành dệt may đối diện nhiều thách thức.

Các nước là bạn hàng lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, châu Âu sức mua giảm nhiều. Nhiều DN dệt may bị đứt gãy đơn hàng, thậm chí có DN bị đứt gãy cả đơn hàng của năm 2025.

Đến cuối năm 2023 đầu năm 2024 ngành dệt may có một chút dấu hiệu khởi sắc khi nhập khẩu trở lại các nguyên liệu phục vụ cho dệt may tăng 1%-2%.

Theo ông Tài, việc hỗ trợ tìm hướng đi mới, đơn hàng mới cho DN dệt may là một trong những nỗ lực mà Chính phủ, các Bộ ngành đang rất quyết tâm.

Các hội chợ như VIATT được tổ chức nhằm thúc đẩy, tạo cơ hội cho DN Việt kết nối, gia nhập vào các chuỗi sản xuất, phân phối của thế giới.

Chia sẻ lý do chọn tổ chức tại Việt Nam, bà Wendy Wen, Giám đốc điều hành Công ty Mess Franfurt Hồng Kông cho biết, Việt Nam là nhà xuất khẩu dệt may lớn thứ ba thế giới với nhiều tiềm năng.

Nhiều DN quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam để thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

“Với mạng lưới hơn 200.000 khách hàng từ 11 quốc gia trên thế giới. Cùng sự hỗ trợ Bộ Công thương, chúng tôi kỳ vọng VIATT sẽ tạo tạo điều kiện thuận lợi để hình thành liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên, phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Khuyến khích các thương hiệu lớn thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu, hình thành chuỗi cung ứng trong nước”-bà Wendy nói.

Theo ông Tài, do căng thẳng Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, sang châu Âu đều tăng hơn gấp đôi so với tháng 12-2023 đầu năm 2024. Đây là một trong các yếu tố tác động đến xuất khẩu dệt may.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có thế mạnh nhất định để các chuỗi cung ứng chọn làm điểm đến. Điều này thể hiện qua số lượng DN nước ngoài quan tâm tham gia VIATT.

Bên cạnh đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững... DN Việt cần tận dụng các cơ hội, khai thác triệt để đẩy mạnh xuất khẩu. Thay vì chọn đơn hàng lớn, DN tham gia xúc tiến thương mại tìm các đơn hàng nhỏ hơn, chờ thị trường phục hồi, phát triển.