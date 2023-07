Hơn 63.000 khách lưu trú tại Đà Nẵng đêm chung kết pháo hoa quốc tế

(PLO)- Theo dự báo, Đà Nẵng sẽ đón hơn 63.000 du khách lưu trú trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023.

Chiều 3-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình triển khai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023).

Báo cáo của Sở VH&TT Đà Nẵng đánh giá, bốn đêm thi vừa qua, chương trình nghệ thuật diễn ra đúng kịch bản, nội dung phong phú và đạt chất lượng tốt, không xảy ra sự cố kỹ thuật nào.

Đặc biệt, do nhu cầu người xem tại các khán đài tăng cao, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép Sun Group bổ sung khán đài C và B5 với tổng cộng hơn 1.700 chỗ ngồi.

Về tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, các đơn vị liên quan đã đảm bảo tốt. Các lực lượng dưới sông Hàn đã đẩy đuổi 265 lượt ghe, thuyền trái phép phía dưới chân cầu Thuận Phước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và mỹ quan trên sông Hàn.

UBND hai quận Hải Châu và Sơn Trà đã tập trung đảm bảo trật tự, xử lý các vấn nạn hàng rong, chèo kéo khách và không xảy ra tình trạng nâng giá, bán cao hơn giá niêm yết tại các nhà hàng, quán nhậu.

Thống kê cho thấy, lượng khách lưu trú trong bốn đêm thi pháo hoa đạt gần 240.000. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 83.000 người, khách nội địa là gần 158.000 người. Công suất buồng phòng khách sạn toàn TP đạt khoảng 70%.

Riêng 20 tàu du lịch được cấp phép trên sông Hàn qua bốn đêm thi đã phục vụ hơn 2.000 ghế ngồi, đạt 100% công suất cho phép.

Chuẩn bị cho đêm chung kết 8-7, pháo hoa đã được vận chuyển xuống bãi bắn một đợt vào sáng ngày 2-7. Đợt hai sẽ được vận chuyển vào ngày 4-7.

Đà Nẵng dự báo lượng du khách lưu trú đêm chung kết khoảng hơn 63.000 người. Trong đó khoảng 19.000 khách quốc tế. Công suất buồng phòng toàn TP đêm 8-7 dự kiến đạt khoảng 75%.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức DIFF 2023 đánh giá, bốn đêm thi pháo hoa vừa qua đã nhận được sự đánh giá cao từ du khách.

Theo bà Yến, du khách đổ về Đà Nẵng đêm chung kết sẽ tăng cao nên công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông cần được tăng cường và chú trọng hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp để tạo nên bốn đêm thi thành công của DIFF 2023.

Chuẩn bị cho đêm chung kết, ông Chinh đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, đặc biệt phải đặt sự hiếu khách lên hàng đầu.

DIFF 2023 diễn ra từ ngày 2-6 đến 8-7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với năm đêm thi và sự tham gia của tám đội pháo, gồm bảy đội quốc tế: Anh, Italia, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Đêm chung kết (8-7) giữa hai đội đến từ Pháp và Ý sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 00. Du khách truy cập vào link: https://diff.vn/ hoặc gọi hotline: 091.415.5561 để mua và hỏi tình trạng vé.

