Hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ cho Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở Long An 09/06/2024 15:06

(PLO)- Tỉnh đoàn Long An cho biết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các mạnh thường quân, với sự hỗ trợ an sinh xã hội có giá trị hơn 7 tỉ đồng.

Sáng 9-6, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Trao cờ lệnh cho Ban Chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024. Ảnh: HUỲNH DU

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2024 diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8.

Chiến dịch được triển khai, tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh. Trong đó, tập trung các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2024 và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Các đơn vị, mạnh thường quân trao tặng nguồn lực cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ảnh:HD

Trên 7 tỉ đồng được hỗ trợ an sinh xã hội trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Ảnh: HD

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An cho biết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng nguồn lực trị giá trên 7 tỉ đồng.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An kêu gọi đoàn viên thanh niên cùng góp phần vào hoạt động tình nguyện hè. Ảnh: HD

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh, đặc biệt là các chiến sĩ tình nguyện của các chiến dịch phát huy “năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, góp phần cho các hoạt động hè của tỉnh thành công theo yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra, qua đó, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An năm 2024.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: HD

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tin tưởng, với tinh thần “chủ động, năng động, đổi mới, sáng tạo” cùng phương châm “nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật” để người dân được “hưởng thụ thật”, các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần vào sự thành công chung của chiến dịch.

50 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh đặc biệt khó khăn trong buổi lễ. Ảnh: HD

60 phần quà được trao tặng cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HD

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Long An còn ra mắt công trình Trang thông tin số hóa lịch sử Tuổi trẻ Long An và Trang thông tin giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Long An; trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); 45 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng và cặp học sinh, túi viết); 60 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng).

Đội hình IT xanh tuyên truyền về chuyển đổi số tại phường 1, TP Tân An. Ảnh: HD

Sau lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức như ra quân Đội hình IT xanh tuyên truyền về chuyển đổi số; trồng cây xanh và khởi công nhà tình bạn cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An...