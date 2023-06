Hơn 80 hoạ sĩ tham gia triển lãm trực tuyến 'Cây đời mãi xanh'

(PLO)- Hơn 80 họa sĩ đóng góp hơn 100 bức tranh cho triển lãm trực tuyến “Cây đời mãi xanh” 2023 với mục đích quyên góp xây dựng nhà cho người nghèo miền Trung.

Quỹ "Gieo nhà gặt nhà" đã thực hiện triển lãm trực tuyến với tên gọi "Cây đời mãi xanh" 2023.

Triển lãm đem đến hơn 100 bức tranh với sự tham gia của các họa sĩ như Lê Kinh Tài, Ngụy Đình Hà, Bùi Tiến Tuấn, Khổng Đỗ Duy, Chu Đức Thắng, Trần Nhật Thăng, Vũ Mười, Lô Thưởng, Phạm Thành, Hồ Hưng, Quách Chiến Thắng… với nhiều phong cách cũng như chất liệu.

Được biết, mục đích của triển lãm lần này của quỹ "Gieo nhà gặt nhà" là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Triển lãm “Cây đời mãi xanh” 2023 khai mạc từ ngày 25-6, kéo dài trong 3 tuần, sẽ đồng loạt được triển khai trên facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Được thành lập từ năm 2018 do họa sĩ Ngô Trần Vũ khởi xướng, đến nay quỹ "Gieo nhà gặt nhà" đã quyên góp thành công hơn 3 tỷ đồng xây hơn 60 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế với kinh phí 50 triệu đồng/căn.

HÀ NGUYỄN