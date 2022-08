Hôn hụt Trà My, Trọng Khang trốn chui xuống gầm bàn vì một lý do không ngờ

Mối quan hệ huyết thống giữa Trọng Khang và ông Phát đã được hé lộ trong tập 15. Mở đầu tập phim, bà Duyên - dì của Trọng Khang từ nước ngoài trở về, trong lúc đến công ty thăm cháu thì bất ngờ gặp ông Phát tới bàn công việc.

Bà Duyên liền gọi điện kể với bà Hồng, thắc mắc rằng liệu Trọng Khang đã biết ông Phát là cha ruột chưa. Nhưng bà Hồng đã cảnh cáo cô em gái nhiều chuyện tuyệt đối không được để lộ bí mật này.

Trong một diễn biến khác, Quang Minh đang xúc tiến mở văn phòng luật và cần tuyển trợ lý luật sư. Trong khi anh đang ngồi cà phê đăng tin tuyển dụng thì một cô bé lém lỉnh đột nhiên xuất hiện, nói sẽ giúp anh tìm được một trợ lý giỏi.

Đó là bé An - con gái của Thùy Linh. Từ sau lần được Quang Minh bênh vực trước nhóm bạn, giờ đây bé An rất thích chú luật sư siêu ngầu này.

Biết rằng mẹ đang tìm việc, bé An về nhà bảo mẹ nhất định phải xin việc ở văn phòng luật sư Quang Minh vì cô bé đã giới thiệu trước với chú luật sư rồi.

Thùy Linh không hề có chuyên môn về ngành luật lại không mấy tin vào lời giới thiệu của con gái nhưng trước sự nhiệt tình của bé An, cô đành hứa sẽ thử một lần.

Cũng trong tập 15, bà Xuân - mẹ ông Phát đã tìm đến quán cà phê trên cây của bà Ngọc để tìm hiểu thêm về cô chủ quán đang có mối quan hệ thân thiết với con trai bà.

Tuy bà Xuân không nói rõ thân phận nhưng bà Ngọc đã sớm nhận ra tài xế nhà ông Phát, nên càng ra sức lấy lòng mẹ của người thương. Ngoài ra, bà Ngọc còn hứa sẽ tiếp tục nhờ vả bạn thân là bà Thanh đến nấu ăn cho nhà ông Phát.

Tại nhà bà Thanh mặc cho cha con ông Quốc và Kiên Cường năn nỉ, bà Thanh vẫn nhất quyết không cho Trọng Khang ở trọ trong nhà mình. Nhưng thái độ của bà đã thay đổi trước sự chân thành, dễ thương của chàng kiến trúc sư trẻ.

Để ý thấy cánh cửa tủ trong căn bếp của bà Thanh bị hư hỏng đã lâu ngày không ai sửa, Trọng Khang tranh thủ giờ nghỉ trưa mang đồ nghề ở công ty về sửa cho bà, làm cho bà Thanh rất hài lòng.

Có một điều bà Thanh không biết là Trọng Khang và Trà My đang thích nhau. Vừa nghe Trà My nói là phải tăng ca ở lại công ty viết cho xong hàng trăm tấm thiệp gửi khách hàng, anh chàng kiến trúc sư đã nói dối là tới bảo trì để tới giúp Trà My một tay.

Cả hai suýt nữa đã có một nụ hôn lãng mạn tại bàn làm việc, nhưng sự xuất hiện đột ngột của bà Hồng đã phá hỏng tình huống.

Chuyện là trong lúc trở lại công ty lấy tài liệu, thấy phòng làm việc của Trà My vẫn còn sáng đèn, bà ghé qua tính hỏi thăm.

Vừa nghe giọng nói của mẹ ở ngoài hành lang, Trọng Khang lập tức kéo Trà My trốn xuống gầm bàn.

Anh chàng viện lý do là sợ giám đốc hiểu lầm vì anh không phải là nhân viên công ty.

Bà Hồng là mẹ đơn thân, xem con trai là tất cả. Sẽ ra sao nếu bà Hồng biết cậu con trai cưng đang bí mật qua lại cùng cô trợ lý của mình?

Trong khi đó, chàng bác sĩ dỏm Kiên Cường năm lần bảy lượt từ chối hẹn hò cùng Thanh Hằng vì bận chạy đôn chạy đáo đi xin việc.

Giận dỗi vì sự lạnh nhạt của người yêu, Thanh Hằng cố tình đi bar uống cho say xỉn để thách thức Kiên Cường. Tại quán bar, cô gặp được anh bác sĩ thật Đình Tú - người bạn trước đó đã nhờ Kiên Cường đóng giả là mình để xem mắt Thanh Hằng.

Thấy anh ta cũng vừa bị bạn gái đá, Thanh Hằng cho vài lời khuyên rồi tâm sự rằng bản thân cũng đang bị bạn trai đối xử vô tâm.

Để trả đũa bạn trai, Thanh Hằng rủ Đình Tú thật chụp chung một tấm hình thân thiết nhưng không để lộ mặt rồi gửi cho Kiên Cường, bảo rằng mình đang quẩy rất vui.

Không ngoài dự đoán, sau khi thấy hình Thanh Hằng ôm ấp một bờ vai lạ, Kiên Cường lo sốt vó, vội vã chạy đến quán bar để đưa bạn gái về. Tình cảm của Thanh Hằng dành cho Kiên Cường liệu có thay đổi sau khi cô biết được thân phận thật sự của anh?

Giấc mơ của mẹ được phát sóng lúc 20 giờ trên VieON, kênh truyền hình Vie Channel – HTV2 và 21 giờ kênh Vie GIẢI TRÍ vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần.