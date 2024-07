HTV lên tiếng việc 'Anh trai say hi' bị nghi vấn dùng quả địa cầu với bản đồ không có Hoàng Sa-Trường Sa 04/07/2024 05:33

(PLO)- Đại diện đài truyền hình TP.HCM cho rằng hình ảnh trong tập 2 chương trình "Anh trai say hi" không được cho là bản đồ Việt Nam và việc chụp lại 1 khung hình đưa thông tin như đã nêu có tính cưỡng ép, gây hiểu lầm

Chiều 3-7, trên các diễn đàn MXH liên tục chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa - Trường Sa được cho là trong tập 2 của chương trình Anh trai say hi lên sóng vào ngày 22-6.

Anh trai say hi bị chỉ trích

Cụ thể, trong tập 2 của Anh trai say hi có phân đoạn đánh dấu địa điểm TPHCM, nơi các nam nghệ sĩ hội ngộ, tập luyện cho tiết mục trình diễn trên hình ảnh được cho là bản đồ Việt Nam.

Hình ảnh được cho là bản đồ không có Hoàng Sa- Trường Sa đã bị cắt khỏi Youtube. Ảnh: Chụp màn hình

Điều gây chú ý là hình ảnh bản đồ Việt Nam trong tập 2 Anh trai say hi bị nhiều khán giả chỉ ra là không có không 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Điều này đã nhanh chóng dấy lên những tranh cãi và nhận về lượt tương tác khủng với những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng.

Người hâm mộ chỉ trích ê-kíp sản xuất để xảy ra sai sót nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tẩy chay. Cộng đồng mạng cũng tràn vào trang fanpage chương trình thả "phẫn nộ", bày tỏ bức xúc trước sự việc.

Phần trình diễn của các anh trai trong Anh trai say hi

Đến chiều cùng ngày, phân đoạn sử dụng phác họa bản đồ Việt Nam không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trong tập 2 Anh trai say hi đã được cắt bỏ khỏi bản YouTube.

PLO liên hệ với đại diện NSX Anh trai say hi về vấn đề trên và nhận được câu trả lời sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh bản đồ không có Hoàng Sa Trường Sa mang tính cưỡng ép

Đến khuya cùng ngày, trên Fanpage chính thức của Anh trai say hi, Đài truyền hình TP.HCM (đơn vị phối hợp sản xuất và phát sóng Anh trai say hi) chính thức phản hồi về vấn đề đang gây tranh cãi.

Cụ thể, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM đã có công văn gửi đến Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Sở TT&TT TP.HCM và các cơ quan thông tấn báo chí để giải thích về vụ việc.

Trong văn bản này, ông Cao Anh Minh cho biết theo thông tin trên mạng, trang thông điện tử kênh 14.vn có đăng tải thông tin về việc chương trình Anh trai say hi sử dụng bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Nhận thấy đây là sự việc có thể dẫn đến sự ngộ nhận hiểu lầm, đại diện Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thông tin lại với các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo đó, ông Cao Anh Minh chia sẻ, Vie Channel có hình ảnh quả địa cầu với biểu tượng lan tỏa kèm theo hình ảnh của chương trình nhằm thể hiện đây là chương trình có độ lan tỏa cao.

Hình ảnh quả địa cầu trong video chỉ mang tính biểu tượng 3D nhằm thể hiện ý tưởng của đội ngũ sản xuất chương trình.

Hình ảnh quả cầu 3D thể hiện đầy đủ phần đất liền, đại dương, đảo, mây và không thể hiện ranh giới hành chính của các quốc gia, vùng, lãnh thổ...

"Đoạn hình thể hiện quả địa cầu xoay với mây che phủ diễn ra rất nhanh (3 giây) và ở tỉ lệ rất nhỏ. Biểu tượng này không thể hiện đầy đủ thuộc tính của bản đồ vì không thể hiện rõ ranh giới hành chính các quốc gia, vùng, lãnh thổ. Việc thông tin cho rằng hình ảnh quả địa cầu (mô hình 3 chiều mô phỏng trái đất) là bản đồ là chưa chính xác" – ông Cao Anh Minh nói.

Qua đó ông Cao Anh Minh cho rằng việc một số trang web chụp lại 1 khung hình (frame) và đưa thông tin như đã nêu có tính cưỡng ép, khiến người xem ngộ nhận cho rằng đây là bản đồ Việt Nam không thể hiện có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

"Trong khi các chương trình của truyền hình Việt Nam đang rất khó khăn trong việc khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả, việc các trang mạng cùng lan truyền các thông tin khiên cưỡng sẽ khiến khán giả thiếu thiện cảm và quay lưng lại với chương trình Việt Nam" - ông Cao Anh Minh nói thêm.

Từ đó, Tổng Giám đốc đài truyền hình TP.HCM khẳng định các thông tin nêu trên được lan truyền trên mạng là không chính xác, đã ảnh hưởng đến uy tín của Đài Truyền hình thành phố và gây ra dư luận tiêu cực về tuyên truyền chủ quyền quốc gia Việt Nam.

"Với tinh thần cầu thị, Đài Truyền hình thành phố chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp tích cực của khán giả và đã nghiêm túc làm việc với ê kíp sản xuất, rút kinh nghiệm để tránh những sự ngộ nhận và hiểu lầm như trên trong những chương trình tiếp theo.

Đài Truyền hình thành phố báo cáo sự việc, kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, có các biện pháp ngăn chặn việc phát tán các thông tin sai lệch và các cơ quan thông tấn báo chí không cổ súy các thông tin cưỡng ép và tiếp tục ủng hộ các chương trình Việt Nam" – ông Cao Anh Minh bày tỏ.