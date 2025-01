HTX Nông nghiệp TMDV Du lịch An Phú đầu tư xây dựng khu du lịch Sóng Lúa 04/01/2025 13:45

(PLO)- Hợp tác xã Nông nghiệp TMDV Du lịch An Phú đang tập trung đầu tư xây dựng Khu du lịch Sóng lúa, phấn đấu nâng tầm chất lượng sản phẩm gạo UM72 của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp TMDV Du lịch An Phú (HTX Nông nghiệp Du lịch An Phú) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 2-12-2023 tại huyện Long Điền (nay là huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu) với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng, thu hút 5 thành viên, ngành nghề sản xuất kinh doanh sản xuất lúa hữu cơ, dịch vụ cung ứng: phân bón, giống lúa, thuốc bảo vệ thực vật, các phương tiện cơ giới, kỹ thuật gieo trồng và cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn và điều hành các tour du lịch.

Ông Phạm Huỳnh Minh Tiến - Chủ tịch HTX Nông nghiệp Du lịch An Phú cho biết: HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng vùng trồng lúa của huyện theo hướng hữu cơ, với phương châm với phương châm: từ hạt lúa mới tới thẳng mâm cơm. Nói như vậy, là nghĩa mong muốn rút ngắn thời gian các quá trình phơi sấy, lưu kho… cũng như các trung gian thương mại để người dùng được thưởng thức hạt gạo mới gặt được bán trực tiếp bởi những người trồng nên chúng.

HTX Nông nghiệp Du lịch An Phú sản xuất theo quy trình nâng cao theo tiêu chuẩn Vietgap đảm bảo số lượng, chất lượng cung ứng ra thị trường. Ngoài việc cung ứng thị trường bán lẻ tại địa phương. HTX còn liên kết với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháng 11-2024 vừa qua, sản phẩm gạo UM72 của HTX đã được đánh giá, phân hạng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Theo báo cáo hoạt động năm 2024, HTX Nông nghiệp Du lịch An Phú đã đầu tư xây dựng Khu du lịch cộng đồng Sóng lúa giai đoạn 1, với tổng diện tích 2.000m2 sẽ đưa vào sử dụng quý I-2025, với kinh phí xây dựng gần 5 tỷ đồng. Với mục đích, ý nghĩa nhằm tạo điểm đến, xây dựng mô hình gia đình nông hạnh phúc cho mọi du khách, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã tam an và hơn hết là đem lại lợi ích cho các thành viên, người lao động địa phương để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống và phát triển hợp tác xã.

Cũng theo ông Tiến, cây lúa, hạt gạo ở An Nhứt, nay là Tam An (huyện Long Đất) không chỉ là lương thực, mà đã gắn bó với ký ức lịch sử hào hùng thiêng liêng quê hương chị Võ Thị Sáu từ xa xưa và tồn tại đến hôm nay. Khi nhắc về cánh đồng quê mình, nơi mạ xanh non vờn theo gió…ven những con đường vàng hoa Hoàng Yến, người dân liên tưởng đến bức tranh rực rỡ được vẽ bằng những giọt mồ hôi cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”; để tạo nên hạt gạo trắng tinh trên miền đất đỏ, với nét đặc thù của vùng nặng trĩu lúa vàng nắng gió quê biển.

Được biết, sau hơn 1 năm hoạt động, HTX thu hút được nhiều thành viên tham gia, tạo việc làm cho 20 lao động, với tổng nguồn vốn đầu tư các hoạt động lên tới 50 tỷ đồng.

“Trong thời gian tới; HTX Nông nghiệp Du lịch An Phú sẽ tập trung khai thác, phát triển Khu du lịch cộng đồng Sóng lúa nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch địa phương quê hương An Nhứt, nâng tầm chất lượng sản phẩm gạo UM72 của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Thành công bước đầu của HTX Nông nghiệp Du lịch An Phú được xem là động lực giúp các sản phẩm của HTX trong tỉnh nói riêng cũng như sản phẩm của Việt Nam nói chung, vươn ra thị trường thế giới”, ông Tiến chia sẻ.