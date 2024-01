Tối 8-1 và rạng sáng 9-1, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an Long An tiếp tục truy tìm hung thủ giết người ở Hóc Môn được cho là đang trốn trong cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An.

Trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng, chốt chặn, sử dụng flycam nhưng vẫn chưa phát hiện được hung thủ.

Lực lượng công an chia thành các tổ truy tìm hung thủ giết người vào khuya 9-1. Ảnh: HD

Ghi nhận của PV, lúc rạng ngày 9-1, các tổ của lực lượng Công an TP.HCM và Long An được chia đều ra nhiều hướng tiến thẳng vào khu rừng 3 hecta để truy tìm hung thủ.

Khu diện tích rừng rộng nên các tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án, thay phiên nhau làm việc.

Lực lượng tổ chức chốt chặn dọc theo đường liên ấp. Ảnh: HD

Phía ngoài dọc theo đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, BVDP, CSGT chia đều nhau khoảng cách 100 mét thành một chốt chặn bao quanh bán kính 4km của khu rừng tại xã Lương Hòa.

Lực lượng đã truy lùng xuyên đêm, vạch rừng tìm kiếm hung thủ. Khu rừng tiếp giáp ấp 7 - ấp 8, xã Lương Hoà chủ yếu là tràm, cây chanh, ổi, dừa... có rất nhiều cỏ dại đầy gai góc, việc tìm kiếm hết sức khó khăn trong suốt hai ngày qua.

Lực lượng cảnh sát cơ động liên tục truy tìm hung thủ ở cánh đồng rộng hơn 3ha. Ảnh: HD

Ngoài ra, tại khu vực các nhà dân ven cánh rừng này, lực lượng chức năng địa phương đã tuyên truyền và đưa hình ảnh nhận dạng nghi phạm để người dân đề phòng và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện.

Đồng thời, lực lượng chức năng dùng flycam, loa phát thanh di động kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến 7 giờ sáng 9-1, gần 70 tiếng tìm kiếm hung thủ giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn "bặt vô âm tín".

Lực lượng công an vẫn tiếp tục việc truy tìm.

HUỲNH DU