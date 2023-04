Huy động gần 1.000 cảnh sát kiểm tra các dịch vụ cầm đồ ở Đồng Nai

(PLO)- Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị công an đồng loạt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 19-4, theo Công an tỉnh Đồng Nai, đã có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã đồng loạt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các cơ sở cầm đồ, các Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý của các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; hồ sơ quản lý về công tác PCCC; hồ sơ, hợp đồng cầm đồ; sổ quản lý, theo dõi dịch vụ cầm đồ và các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Kiểm tra thực trạng việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trong đó, chú trọng kiểm tra, phát hiện việc lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để thực hiện các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an còn vận động chủ các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Qua thực tế kiểm tra, phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có dấu hiệu vi phạm như: cầm cố số lượng lớn xe mô tô không chính chủ, không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC….

Theo cơ quan công an tỉnh Đồng Nai hiện trên địa bàn có trên 1.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

VŨ HỘI