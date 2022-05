Imperia Grand Plaza Đức Hòa: Sức hút ‘khó cưỡng’ từ shophouse đậm chất Á Đông

Nơi đây không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm tiện nghi mà còn tạo nên sức hút khó cưỡng từ những điểm nhấn văn hóa phương Đông độc đáo.

Nghệ thuật kiến trúc độc đáo

Nếu du khách nào từng ghé thăm cố đô Kyoto - thủ đô trong hơn 1.000 năm của Nhật Bản, hẳn sẽ lưu giữ mãi những hình ảnh của sự hòa quyện tuyệt vời giữa nét cổ kính, trầm tích của thời gian với sự sôi động của các khu phố mua sắm nhộn nhịp, hiện đại.

Từ chùa Vàng Kinkaku-ji nổi tiếng soi mình xuống vườn thiền và mặt nước hồ Kyoko-chi tĩnh lặng đến khu phố kinh doanh Nishiki với hàng trăm gian hàng lợp ngói màu sặc sỡ được mệnh danh là “Nhà bếp của Kyoto”… thì có lẽ ít nơi nào có sự phối trộn tự nhiên như vậy giữa không gian văn hóa cổ kính và các hoạt động kinh doanh mang hơi thở hiện đại.

Ở Kyoto, nét truyền thống và hơi thở hiện đại đã bổ sung cho nhau, khiến du khách cảm nhận sự tin tưởng và vô cùng thích thú khi đặt chân đến cố đô hay mua sắm bất cứ món đồ gì. Đó chính là những giá trị văn hóa tinh thần của không gian kiến trúc trong việc tạo ra sự thiện cảm, chân thành.

Và ở trung tâm huyện Đức Hòa, Long An, nhà phát triển bất động sản (BĐS) hàng đầu MIKGroup cũng đang nỗ lực tạo ra một mối “lương duyên” giữa một không gian văn hóa trong một khu phố kinh doanh tương tự như Kyoto.

Không chỉ lớn về quy mô so với trong khu vực, Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn được kỳ vọng sẽ là niềm tự hào của thị trường BĐS Long An. Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố để không chỉ trở thành tuyến phố thương mại sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất, mà còn trở thành địa chỉ văn hóa được hàng chục ngàn người lui tới mua sắm, thưởng ngoạn mỗi năm.

Sự đa dạng của ngôn ngữ kiến trúc, đáp ứng mọi khẩu vị khách hàng trong 3 phân khu phố kinh doanh chính là điều đầu tiên có thể nhận thấy ở Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Đó là khu phố Trung tâm với những nét đặc sắc nhất của phong cách Á - Âu thanh nhã, hài hòa. Khu phố Tây sở hữu những tinh hoa của kiến trúc Âu châu tân cổ điển, mang đậm chất lịch lãm, sang trọng với thiết kế đối xứng hoàn hảo. Đặc biệt là khu shophouse phố Đông - tuyến phố mang cảm hứng Á Đông bản sắc với phong cách nhã nhặn, thanh bình.

Điểm hẹn shopping đậm chất Á Đông tại Đức Hòa

Đặc trưng tiêu biểu của phong cách thiết kế Á Đông tại khu shophouse mang phong cách Nhật Bản này là sự kế thừa những tinh hoa truyền thống nhưng cũng phát huy vẻ đẹp mới mẻ của lối kiến trúc hiện đại nhằm tạo nên những không gian gần gũi và thân thiện với cuộc sống.

Khu phố Đông tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa rất dễ nhận ra bởi hệ mái đặc trưng Á Đông với mái dốc và mái chồng ở các lô góc tạo điểm nhấn và điểm xuyết bằng các gam màu ấm nóng mang lại may mắn, tài lộc theo quan niệm của người xưa. Phong cách kiến trúc này không chỉ tạo ra một cảm giác an yên cho chủ nhân mỗi khi trở về mà còn khiến du khách cảm giác an tâm, tin tưởng khi viếng thăm, mua sắm.

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, việc các khu đô thị tập trung tạo ra những điểm đến như công viên, khu đi bộ, quảng trường hay bờ sông... mang lại bản sắc riêng, giúp thu hút du khách, cư dân, nhà đầu tư và mô hình kinh doanh mới.

Tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa, MIKGroup đã thổi hồn vào những căn shophouse vốn dĩ khô khan trở thành những tác phẩn nghệ thuật. Không chỉ vậy, không gian sống và kinh doanh hơn 11 ha này còn được sắp đặt vô số điểm check-in ấn tượng, tinh tế.

Chỉ riêng khu phố Đông đã sở hữu 2 khu vực mang đặc trưng nghỉ dưỡng Nhật Bản là “Vườn thiền” và “Công viên Mặt trời” – là hai tiện ích mang hai phong cách tương phản Tĩnh và Động, để sau những giờ mua sắm, khách hàng sẽ dừng chân nghỉ ngơi trong khu vườn tĩnh lặng, thư giãn trong không gian văn hóa đậm chất Á. Những trải nghiệm này hiếm có dự án khu nhà phố thương mại với giá trị “tấc đất tấc vàng” nào “dám” tích hợp.

Sức nóng của hệ sinh thái tham quan – thư giãn – mua sắm tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa chính là giá trị mang đến dòng du khách khách không giới hạn cho phân khu shophouse phố Đông nói riêng và toàn bộ dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa nói chung.

Đặc biệt theo đồ án quy hoạch xây dựng huyện Đức Hòa đến năm 2030 đã được phê duyệt, Đức Hòa sẽ trở thành tiểu vùng trung tâm TP.HCM và là vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An. Chỉ 3 năm nữa, tức là đến năm 2025, Đức Hòa sẽ nâng cấp trở thành thị xã Hậu Nghĩa và là đô thị loại III. Khi đó tâm điểm thương mại phố Đông và Imperia Grand Plaza Đức Hoà sẽ đóng góp vai trò là điểm thu hút du khách và tạo sức bật kinh tế, văn hoá cho địa phương.

Với diện tích shophouse linh hoạt từ 110-217 m2 được thiết kế gồm 1 trệt, 2 lầu, 1 tum (lửng), diện tích rộng từ 110-217 m2, vừa tối ưu kinh doanh thương mại thu lời nhàn nhã, vừa phục vụ nhu cầu “ở rộng, sống sang”, phân khu Phố Đông – Imperia Grand Plaza Đức Hòa hứa hẹn sẽ làm sôi sục thị trường BĐS vùng ven TP.HCM khi MIKGroup sẽ cho ra mắt những căn shophouse phiên bản giới hạn ngay trong tháng 6 này.