Indonesia mạnh hơn ở trận lượt về

Lần thứ hai trong cuộc tái đấu với đồng nghiệp lão luyện Philippe Troussier ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông thầy người Hàn Quốc Shin Tae-yong tiếp tục có chiến thắng sít sao 1-0. HLV Shin Tae-yong có dịp “gáy” khi là người thắng cuộc và khẳng định Indonesia có chiến thuật tốt, không hề may mắn.

Lại thua từ một pha ném biên

Maulana Vikri là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno ở phút 52 nhưng công đầu thuộc về Pratama Arhan. Khi chủ nhà đang bế tắc thì cú ném biên mạnh của Arhan từ biên trái vào vòng cấm địa đã làm hậu vệ Võ Minh Trọng giật mình với pha chuyền biếu không cho Vikri nhẹ nhàng sút thủng lưới Nguyễn Filip.

Bàn thắng của Vikri rất dễ dàng, do sai lầm của đối phương nhưng ông Shin Tae-yong lại không nghĩ như thế. Theo ông thầy người Hàn Quốc, tình huống này là một phần chiến thuật mà ông đã phát triển ở đội tuyển Indonesia. Cho đến nay, bàn thắng đến từ quả ném biên của Pratama Arhan đã trở thành vũ khí lợi hại của Indonesia để sát thương đối thủ.

Vikri ghi bàn vào lưới thủ môn Nguyễn Filip sau pha ném biên của Arhan. Ảnh: ANH THỎA

Ông Shin chia sẻ: “Không thể nói Vikri ăn may. Đó chính là chiến thuật của riêng tôi. Nó giải thích tại sao Indonesia có kiểu bàn thắng lặp đi lặp lại. Dĩ nhiên, bóng đá luôn cần sự may mắn nhưng khi nó trở thành quen thuộc thì có nên gọi là may mắn nữa hay không?”.

Thực tế HLV Shin Tae-yong không nói sai. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier từng là nạn nhân bởi đòn “sát thủ” từ một quả ném biên. Nhớ bán kết SEA Games 32 hồi tháng 5 năm ngoái tại Campuchia, cũng chính Arhan hai lần ném biên giúp đồng đội ghi hai bàn vào lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn. Đêm 21-3, đến lượt người gác đền Nguyễn Filip nếm mùi cay đắng. Và càng đáng tiếc hơn khi HLV Troussier bật mí ông đã cho học trò thực hành chống lại tình huống này hàng trăm lần nhưng vẫn không thể ngăn cản Indonesia có bàn thắng.

Indonesia sẽ mạnh hơn trong trận lượt về

HLV Shin Tae-yong thay ba cầu thủ từ đầu hiệp 2 để tháo gỡ khó khăn với những nhân tố có thiên hướng tấn công Egy Maulana Vikri, Pratama Arhan và Sandy Walsh. Quyết định của ông Shin ngay lập tức mang lại kết quả ngọt ngào. Bàn thắng duy nhất của trận đấu là một pha kiến ​​tạo bằng tay của Arhan cho Vikri trở thành người hùng.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​​​cho rằng đội tuyển Indonesia đã chơi không tốt như ở trận thắng Việt Nam 1-0 nhờ quả phạt đền tại Asian Cup hồi tháng 1. Ông Shin Tae-yong lên tiếng bào chữa: “Ở Asian Cup vừa qua, chúng tôi đã tập luyện 20 ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ nên có màn trình diễn tốt. Lần này, Indonesia có nhiều cầu thủ ở châu Âu trở về sau chuyến bay dài và cần thời gian thích nghi”.

Ông Shin thừa nhận Indonesia chơi không tốt trong hiệp 1 nhưng đã cải thiện ở 45 phút sau đó: “Nhiều cầu thủ chỉ có ba ngày tập luyện là vào sân thi đấu ngay. Có một số cầu thủ mới lần đầu khoác áo tuyển. Chính vì vậy, việc áp dụng chiến thuật của tôi chưa nhuần nhuyễn. Tôi rất biết ơn các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng.

Trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26-3, Indonesia có thêm thời gian tập luyện sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi ngày càng gắn bó hơn và chắc chắn thể hiện phong độ tốt nhất của mình”.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT