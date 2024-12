Israel cảnh báo Houthis sẽ chịu chung 'số phận khốn khổ' như Hamas, Hezbollah, ông al-Assad 31/12/2024 07:24

Ngày 30-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp thảo luận về sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) vào Israel, theo đề nghị của Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon , theo tờ The Times of Israel.

Tại cuộc họp, Đại sứ Danon cảnh báo rằng nếu Houthis không ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel thì sẽ có nguy cơ chịu chung “số phận khốn khổ” như các nhóm Hamas, Hezbollah và cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Danon cáo buộc Houthis đã tiến rất gần đến việc bóp nghẹt kênh đào Suez bằng các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen, và Houthis “không gì hơn là một phần trong cuộc chiến chống lại hòa bình của Iran”.

“Đối với Houthis, có lẽ các người đã không chú ý đến những gì đã xảy ra ở Trung Đông trong năm qua. Vâng, hãy để tôi nhắc lại những gì đã xảy ra với Hamas, với Hezbollah, với ông al-Assad, với tất cả những kẻ đã cố gắng tiêu diệt chúng tôi” - ông Danon phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đưa ra lời cảnh báo cuối cùng với Houthis. Ảnh: UN

“Hãy để đây là lời cảnh báo cuối cùng với các người. Đây không phải là lời đe dọa. Đây là một lời hứa. Các người sẽ cùng chung số phận khốn khổ” - vị đại sứ nói thêm.

Ông Danon cũng cảnh báo Iran rằng Israel có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông, bao gồm Iran, đồng thời nói thêm rằng Israel sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công từ “Trục kháng chiến” của Tehran.

Ông Danon đưa ra lời cảnh báo cuối cùng với Houthis trong bối cảnh Israel tăng cường không kích nhiều mục tiêu của Houthis ở Yemen, bao gồm sân bay thủ đô Sanaa, các cảng ở bờ biển phía tây Yemen và hai nhà máy điện.

Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthis vào Israel, song đồng thời cũng chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Yemen.

Ông Nebenzia cũng chỉ trích các cuộc tấn công của liên quân Anh-Mỹ nhằm vào Houthis ở Biển Đỏ, cho rằng các cuộc tấn công này “rõ ràng là không tương xứng”.

Nêu quan điểm phía LHQ, tại cuộc họp của HĐBA, Trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách Trung Đông - ông Khaled Khiari tái khẳng định mối quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang bạo lực, kêu gọi Houthis ngừng các cuộc tấn công vào Israel và tôn trọng luật pháp quốc tế.

“Việc leo thang quân sự hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực với những hậu quả tiêu cực về chính trị, an ninh, kinh tế và nhân đạo. Hàng triệu người ở Yemen, Israel và khắp khu vực sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả của sự leo thang không hồi kết” - ông Khiari nhấn mạnh.

Phía Houthis chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.