Đúng 7 giờ ngày 24-11 (giờ địa phương), thoả thuận ngừng bắn đầu tiên (kéo dài bốn ngày) trong xung đột Israel-Hamas chính thức có hiệu lực. Israel-Hamas ngừng bắn4 ngày, nhiều người dân Palestine ở Gaza đã trở về nhà sau thời gian sơ tán do giao tranh, kênh Al-Jazeera đưa tin.



Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas (do Qatar làm trung gian), trong ngày 24-11, Hamas trả tự do cho 13 con tin để đổi lấy 39 người Palestine bị giam giữ ở Israel. Tổng cộng trong bốn ngày Israel-Hamas ngừng bắn, ít nhất 50 con tin Israel và 150 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do.



Ngay sau khi thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực, khoảng 130.000 lít nhiên liệu diesel, bốn xe tải chở khí đốt và hàng trăm xe tải chở thực phẩm, thuốc men đã tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah (giữa Ai Cập và Gaza), người đứng đầu Cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập - ông Diaa Rashwan nói với đài CNN.

Người dân Palestine trở về nhà tại TP Khan Younis (miền Nam Gaza) ngày 24-11, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel - Hamas có hiệu lực. Ảnh: REUTERS

Vui mừng trước việc Israel-Hamas ngừng bắn, nhiều người dân ở Gaza đã di chuyển trở về nhà sau thời gian phải sơ tán do giao tranh. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó đã yêu cầu người dân ở phía Nam Gaza không được di chuyển lên phía Bắc và chỉ cho phép người dân từ phía Bắc về phía Nam theo một con đường.

“Chỉ có thể di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam qua tuyến đường Salah Eddine. Việc di chuyển từ phía Nam lên phía Bắc sẽ không được phép dưới bất kỳ hình thức nào” - người phát ngôn IDF Avichay Adraee thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Trước khi Israel-Hamas ngừng bắn theo thoả thuận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cảnh báo rằng hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas sẽ tiếp tục “mạnh mẽ” sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc và cho biết giao tranh dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong ít nhất hai tháng nữa. “Đây sẽ là một khoảng dừng ngắn. Khi khoảng dừng kết thúc, giao tranh sẽ tiếp tục một cách mạnh mẽ và sẽ tạo ra áp lực để thả nhiều con tin hơn” - ông Gallant nhấn mạnh.

Cộng đồng quốc tế ngày 24-11 đã bày tỏ vui mừng trước thông tin lệnh ngừng bắn giữa Israel - Hamas có hiệu lực. Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 24-11 đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng công dân Thái Lan sẽ nằm trong nhóm các con tin được trả tự do. Trong một bài đăng trên X, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gửi lời cảm ơn đến Qatar, Ai Cập và những nước khác “vì hoạt động ngoại giao chuyên sâu” đã đưa đến thỏa thuận ngừng bắn.

