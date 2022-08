Jimmy Huỳnh bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt 5 đến 12 năm tù

Ngày 4-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu thông tin cho phóng viên PLO về vụ án Huỳnh Trung Hiếu, (tức Youtuber Jimmy Huỳnh - pv).

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã kết thúc điều tra vụ án.

Ngày 3-8-2022, Cơ quan này đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát thành phố Bạc Liêu truy tố Huỳnh Trung Hiếu tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, theo khoản 3 điều 175 Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cũng thông tin, Huỳnh Trung Hiếu đã ra đầu thú ngay khi biết được bị truy nã, khắc phục hậu quả, được phía bị hại làm bãi nại xin miễn tội.

Bị can Hiếu cũng đáp ứng các điều kiện để được tại ngoại điều tra. Từ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chấp nhận cho Hiếu tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu chưa thông tin về hành vi cụ thể cũng như số tiền chiếm đoạt của bị can Hiếu.

"Hiếu bị khởi tố ngày 22-3-2022. Do không tìm được Hiếu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã ra Quyết định truy nã. Khi thấy bị truy nã, Hiếu đã ra đầu thú"- Điều tra viên Huỳnh Chí Nguyễn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu cho biết thêm.

Trước đó, dư luận mạng xã hội ồn ào về việc Hiếu bị truy nã đặc biệt. Ngay lúc đó, Hiếu đã livestream trực tiếp trên Kênh Youtube của mình. Và hiện Hiếu vẫn làm việc trên Kênh Youtube và các mạng xã hội của mình.

