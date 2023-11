JustaTee mong muốn giữ tâm mình trong sáng, giản đơn để viết nhạc

Ngày 14-11, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tổ chức Hội thảo Bản quyền âm nhạc VCPMC 2023. Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả - quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là trên nền tảng số.

Ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản Quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) bày tỏ: “Hội thảo trên môi trường số với các nội dung chúng ta nhận được từ kinh nghiệm chia sẻ của các tổ chức quốc tế và kinh nghiệm của các chuyên gia với nhiều nội dung bổ ích và lý thú sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tác giả được hưởng.

Đây là bước đi quan trọng, hài hòa trong việc bảo vệ và khai thác, một trong những yếu tố thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển”.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, một vấn đề được đề cập liên quan đến việc sáng tác, phổ biến, sử dụng và khai thác tác phẩm - đó là nội dung xoay quanh các thỏa thuận về bán đứt và chuyển giao quyền tác giả. Trên thực tế, vấn đề này đã vấp phải khá nhiều tranh chấp phát sinh và hệ quả pháp lý khó kiểm soát, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chính tác giả.

Ông Benjamin NG - Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương - CISAC (Liên Minh Quốc tế các Hiệp hội Tác giả và Nhà soạn nhạc) cho rằng, sự phổ biến của các điều khoản “bán đứt”, đặc biệt là ở các quốc gia cho phép cơ chế "tác phẩm theo đơn đặt hàng" như Mỹ, đặt ra những thách thức đối với người sáng tạo. Đứng ở góc độ lập luận pháp lý và thực tế để bảo vệ tác giả thì có các quy định chống “bán đứt”.

"Nhạc của bạn - Tương lai của bạn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền cho người sáng tạo về quyền lợi của họ, sức ảnh hưởng trong quá trình đàm phán và hậu quả tiềm ẩn của việc “bán đứt”- ông Benjamin NG nói.

Ông Jason Foulkes - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Âm nhạc khu vực châu Á Thái Bình Dương (Công ty Meta) nhấn mạnh đến việc tối ưu hóa nguồn thu cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thì các nhạc sĩ nên đăng ký bản quyền với một CMOs, cụ thể là VCPMC để đảm bảo tính minh bạch cũng như để tối ưu hóa được dữ liệu và nguồn thu của mình.

Có mặt tại hội thảo, ca sĩ - nhạc sĩ JustaTee (Nguyễn Thanh Tuấn), người được Facebook bình chọn là Người sáng tạo nội dung tiêu biểu của ngày hôm nay (Facebook Songwriter of The Day) bày tỏ: Luôn mong muốn giữ tâm mình trong sáng, giản đơn và để viết được những bài hát thật nhiều năng lượng tích cực như chính những nghĩ suy của mình về cuộc sống, tình yêu.

JustaTee mong muốn giữ tâm mình trong sáng, giản đơn.

“Hôm nay, được Facebook và VCPMC vinh danh với danh hiệu Song Writer of The Day là niềm khích lệ vô cùng to lớn để tôi tiếp tục cống hiến”- JustaTee nói.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC cũng đưa ra đánh giá, sự ra đời và hoạt động của nhiều nền tảng ứng dụng, mạng xã hội (trong đó có mạng Facebook) đã thực sự mang tới một sự cộng hưởng không thể thiếu để âm nhạc được lan tỏa hơn, thúc đẩy sức sáng tạo dồi dào hơn, quyền thụ hưởng của công chúng cũng đạt được hiệu quả hơn bao giờ hết do ưu thế tương tác và kết nối của mạng xã hội.

Ông cũng bày tỏ mong muốn những thông tin và trao đổi hữu ích để tối ưu hóa hiệu quả khai thác bản quyền và nội dung âm nhạc, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đem lại lợi ích kinh tế cho các bên liên quan trong mối quan hệ cộng hưởng này.

