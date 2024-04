Kẻ đi ô tô cướp tiệm vàng lúc gần khuya đã bị bắt 18/04/2024 08:53

(PLO)- Nghi can đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh đã bị bắt khi lái xe chở vàng ra Nghệ An.

Sáng 18-4, một nguồn tin cho biết, cơ quan công an đã bắt được nghi can cướp vàng tại Tiệm vàng bạc Kim Sơn Hiền (ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Nghi can bị bắt là Nguyễn Minh Toàn (30 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Người đi xe hơi cướp tiệm vàng đã bị bắt.

Nghi can này bị bắt vào rạng sáng hôm nay, khi đang điều khiển xe hơi mang theo vàng cướp được chạy ra TP Vinh (Nghệ An).

Địa điểm bắt Nguyễn Minh Toàn là gần sân bay Vinh (TP Vinh), cách hiện trường vụ cướp khoảng 40km. Công an đã thu giữ được tang vật rất nhiều vàng mà kẻ cướp thực hiện trong vụ cướp này.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 21 giờ đêm 17-4, một người đàn ông điều khiển ô tô năm chỗ ngồi đến dừng trước Tiệm vàng bạc Kim Sơn Hiền (số 50 đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Nguyễn Minh Toàn bị bắt cùng tang vật.

Camera của tiệm vàng và nhà dân ghi lại cho thấy, người đàn ông này bước xuống khỏi xe hơi, bịt kín mặt, mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi trắng, tay cầm cây búa lớn chạy vào đập vỡ kính tủ tiệm vàng. Sau khi cướp được vàng liền lao ra xe rồi lái xe bỏ chạy.

Người nhà của tiệm vàng phát hiện, đuổi theo nhưng không kịp bắt giữ.

Tên cướp để lại chiếc búa dùng để đập vỡ kính tủ lấy vàng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cùng cơ quan chức năng liền có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra, truy bắt nghi phạm.

Ngay trong đêm lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt nghi phạm. Công an các huyện, thành và TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cũng tăng cường lực lượng tuần tra và lập chốt xuyên đêm, truy bắt tên cướp tiệm vàng.

Hành vi đập vỡ kính tủ cướp vàng được camera ghi lại.

Hiện nghi phạm cùng tang vật vàng và chiếc xe hơi đã được đưa về Hà Tĩnh. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục, điều tra làm rõ.