Kế hoạch triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 26/09/2024 15:14

Triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1-1-2025 tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch, giao Bộ Công an, Bộ GTVT các cơ quan liên quan và các địa phương các công việc cụ thể.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Bộ Công an chủ trì biên soạn quy định chi tiết cùng tài liệu chung phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Luật TTATGT đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025. Ảnh PHI HÙNG

Bộ GTVT biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của ngành giao thông.

Trên cơ sở các tài liệu tập huấn, các tỉnh, thành phố triển khai cho công an, cán bộ, công chức địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy định chi tiết với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể.

Đáng chú ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trao quyền cho cấp tỉnh quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15-11, các địa phương xây dựng văn bản hướng dẫn về phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải trên địa bàn.

Các nội dung khác như xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông; trung tâm chỉ huy giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu về điểm giấy phép lái xe; xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ… thì Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai.