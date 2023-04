Kẻ huy động đàn em mang hung khí trả thù công an ra đầu thú

(PLO)- Phong "bụi", người đã điện thoại đàn em mang hung khí đi trả thù công an khi bị truy bắt đã ra đầu thú.

Ngày 21-4, lãnh đạo Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Trương Khánh Phong, còn gọi là Phong "bụi" (20 tuổi, ngụ ở phường Đạo Long) đã ra đầu thú.

Phong là người đã huy động đàn em mang hung khí đi trả thù công an khi bị truy bắt vào rạng sáng 6-3.

Theo Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, Phong bị Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm quyết định khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích vào ngày 16-8-2022. Tuy nhiên, thanh niên này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã.

Phong còn trẻ tuổi những rất manh động, luôn mang theo dao bên mình và sẵn sàng chống trả công an khi bị truy bắt.

Khoảng 1 giờ ngày 6-3, Phong được Lê Trọng Quang (có hai tiền án) chở bằng xe máy trên đường 21-8, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lúc này, các trinh sát thuộc Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm phát hiện nên tổ chức truy bắt.

Tuy nhiên khi phát hiện các trinh sát áp sát, Quang tông xe vào lực lượng công an. Tiếp đó, Phong rút dao bầu ra chống trả quyết liệt rồi chạy thoát về hướng phường Văn Hải.

Các trinh sát đuổi theo đến khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thì phát hiện một nhóm thanh niên nên mang theo hung khí đưa về trụ sở làm việc. Riêng Phong và Quang đã trốn thoát.

Tại cơ quan công an, những thanh niên này khai Phong điện thoại báo bị công an truy bắt. Do đó, Phong huy động nhóm này mang theo hung khí đi chém Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lực lượng công an còn thu giữ 12 cây mác, sáu dao tự chế, hai gậy sắt.

Sau khi được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận vận động, Phong đã đến cơ quan Công an đầu thú vào lúc 16 giờ 30 ngày 20-4.

HUỲNH HẢI