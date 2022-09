Kè Kênh Tẻ quận 7 có diện mạo mới

Trung tâm Quản lý Đường thủy (trực thuộc Sở GTVT) đã hoàn thành công trình duy tu sửa chữa kè trên tuyến Kênh Tẻ sau bốn tháng thi công theo chỉ đạo của Sở GTVT TP.HCM.

Đoạn bờ kè trên tuyến Kênh Tẻ đường Trần Xuân Soạn, quận 7 trước đây thường xuyên bị sạt lở, sụt lún và hư hỏng. Sở GTVT cho biết việc sớm triển khai dự án duy tu khu vực này là vô cùng cần thiết.

Ngay sau đó, dự án duy tu, xây dựng kè Kênh Tẻ đã được Trung tâm Quản lý Đường thủy khởi công xây dựng ngày 29-4 với thời gian thi công theo hợp đồng là 120 ngày.

Đặt mục tiêu sớm hoàn thành công trình để đảm bảo an toàn và phòng chống sạt lở cho người dân sống trong khu vực, Trung tâm Quản lý Đường thủy đã tích cực đôn đốc và phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công. Do vậy, công trình đã hoàn thành thi công ngoài hiện trường sớm hơn so với tiến độ hợp đồng từ 10-15%.

Mới đây, đại diện Sở GTVT, UBND quận 7 và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường, phục vụ nghiệm thu hoàn thành công trình.

Tại buổi kiểm tra, các bên ghi nhận các hạng mục của công trình thi công đạt chất lượng theo đúng báo cáo kinh tế kỹ thuật được Sở GTVT TP.HCM phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, công trình giúp bảo vệ bờ sông khu vực, môi trường được cải thiện, tạo cảnh quan cho người dân sinh sống quanh khu vực.