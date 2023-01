Kẻ trộm xe máy và thùng hàng của shipper ở Phú Nhuận bị bắt

(PLO)- Khi nạn nhân dựng xe rồi đi bộ để giao hàng ở cách đó không xa, Hòa đã tiếp cận lấy xe máy và thùng hàng của nạn nhân.

Ngày 6-1, Công an quận Phú Nhuận cho biết, đang tạm giữ Lê Thanh Hòa (30 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hòa là người đã trộm xe máy và thùng hàng của một nhân viên giao hàng trên địa bàn phường 4, quận Phú Nhuận khi nạn nhân đang giao đồ cho khách vào ngày 3-1.

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 50 ngày 3-1, anh Nguyễn Anh Tuấn (ngụ quận Gò Vấp), là nhân viên giao hàng của Công ty Lazada điều khiển xe máy 59G1-06874 đến hẻm 622 Nguyễn Kiệm, phường 4 để giao hàng cho khách.

Đến nơi, anh Tuấn dựng xe máy ở đầu hẻm sát vách tường nhà số 622 Nguyễn Kiệm, chìa khóa vẫn cắm trên xe.

Lúc này, trên yên xe có chở một thùng hàng bên trong có nhiều hàng hóa bưu phẩm chuẩn bị giao. Sau đó, anh Tuấn đi bộ đến nhà 624 giao hàng. Khi quay lại, anh Tuấn phát hiện xe máy đã bị trộm.

Qua thông tin từ mạng xã hội và báo cáo của Công an phường, Công an quận Phú Nhuận nhanh chóng chỉ đạo đội CSHS tiến hành truy xét nghi phạm.

Kết quả trích xuất các camera xung quanh khu vực xảy ra vụ việc đã ghi nhận hình ảnh Lê Thanh Hòa đi bộ trong hẻm 622 Nguyễn Kiệm rồi tiếp cận xe máy và lấy đi cùng thùng hàng bên trên.

Đến ngày 5-1, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng lực lượng CSHS Công an TP.HCM và Công an quận 11 bắt giữ Lê Thanh Hòa​ và đưa về trụ sở Công an phường 11, quận 11 để làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan Công an, Hòa khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại trước số 622 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tìm ra nghi phạm trộm xe máy cùng thùng hàng 20 triệu của shipper ở Bình Thạnh (PLO)- Công an mời người bị trộm lên để đối chiếu thì xác định đây đúng là số hàng đã mất.

NGUYỄN YÊN - NGUYỄN TÂN