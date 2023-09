Kết luận nguyên nhân 150 người ngộ độc khi ăn bánh mì Phượng

Ngày 22-9, bà Lê Thị Hồng Cẩm, Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP) tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định nguyên nhân khiến hàng loạt người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng.

Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam lấy mẫu tại cơ sở bánh mì Phượng.

Kết quả kiểm nghiệm thể hiện, trong mẫu chả heo phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL.

Mẫu rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo, phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE; mẫu xíu mại phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE; thịt heo xíu mại phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella.

Căn cứ thông báo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, Chi cục VSATTP Quảng Nam kết luận, nguyên nhân khiến 150 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng xuất phát từ mẫu thịt heo xíu (mẫu lấy ngày 11-9) dương tính với Salmonella.

Bà Cẩm cho biết, mẫu thịt heo xíu (ngày 11-9) của cơ sở bánh mì Phượng dương tính với Salmonella, dựa trên triệu chứng lâm sàng, mẫu phân bệnh nhân bị ngộ độc thì xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella.

“Đa số bệnh nhân bị ngộ độc đều ăn bánh mì vào ngày 11-9, do đó chi cục chú tâm đánh giá các mẫu thực phẩm lấy vào ngày này.

Trong quá trình điều tra, chi cục lấy các mẫu thực phẩm liên quan như trước, trong và sau bữa ăn… để đánh giá đầy đủ hơn”, bà Cẩm nói.

Trưởng Chi cục VSATTP Quảng Nam cho biết thêm, ngoài vi khuẩn Salmonella, viện Pasteur Nha Trang còn xác định các mẫu thực phẩm có vi khuẩn Bacillus cereus.

“Vi khuẩn Bacillus cereus có độc tố nhưng chưa chắc sinh ra ngộ độc thực phẩm. Dựa trên triệu chứng, mẫu phân của bệnh nhân thì khẳng định nguyên nhân ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella”, bà Cẩm nói.

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc do Salmonella có thể biểu hiện từ nhẹ cho tới rất nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong.

Vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em hoặc người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém.

Dấu hiệu khởi phát gồm sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, nôn ói… Nếu không bù điện giải và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng.

150 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng đã xuất viện. Ảnh: TN

Nhiễm khuẩn Salmonella có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể do động vật bị nhiễm khuẩn trước khi giết thịt. Vi khuẩn Salmonella có ở trong máu, thịt và đặc biệt ở trong các phủ tạng như gan, lá lách, ruột.

Một số loại gia cầm như vịt, ngan, ngỗng khi đẻ trứng tại các nơi điều kiện vệ sinh không bảo đảm, vi khuẩn Salmonella có thể xâm nhập qua vỏ trứng vào bên trong.

Nguyên nhân khác có thể do thực phẩm bị nhiễm Salmonela trong và sau khi bị giết thịt. Thịt có thể bị nhiễm Salmonella do dụng cụ chứa đựng, do nguồn nước bị ô nhiễm, do ruồi, chuột,... Các loại thịt xay, nghiền, băm nhỏ là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn này phát triển.

Ngoài ra, thực phẩm nguội hoặc thực phẩm chế biến trước khi ăn quá lâu, khi ăn không đun nóng lại cũng có nguy cơ ngộ độc thực phẩm do Salmonella. Con đường lây truyền vi khuẩn chủ yếu qua món ăn không nấu chín hoặc trong quá trình chế biến thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

THANH NHẬT