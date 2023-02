Khách quốc tế qua các sân bay có xu hướng tăng

(PLO)- Sản lượng hành khách quốc tế có xu hướng tăng dần trong giai đoạn tết Nguyên đán.

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đánh giá trong giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán 2023, lượng khách nội địa tăng kỉ lục.

Tuy nhiên, sản lượng khách quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Một số lý do ACV chỉ ra do Trung Quốc mới mở cửa biên giới, chỉ có một số chuyến bay charter đến Việt Nam, các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh COVID-19.

ACV ghi nhận sản lượng khách quốc tế thông qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đạt 75 - 77% so với trước dịch, cảng Đà Nẵng đạt hơn 54%, Phú Quốc đạt xấp xỉ 35%, thấp nhất là cảng Cam Ranh đạt xấp xỉ 24%, so với trước dịch.

Tuy nhiên, sản lượng hành khách quốc tế có xu hướng tăng dần trong giai đoạn tết Nguyên đán, tăng dần từ 60% đến 75% sản lượng hành khách so với trước dịch.

Tổng sản lượng hành khách thông qua 21 cảng hàng không do ACV khai thác cao điểm tết Nguyên đán 2023 hơn 10 triệu khách, tăng 66,9% so với cùng kỳ tết Nguyên đán 2022. Trong đó, khách quốc tế hơn 2,3 triệu khách, giảm 36,99% so với cùng kỳ tết Nguyên đán năm 2020.

